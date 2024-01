Mladá slovenská tenistka Renáta Jamrichová ovládla dvojhru junioriek na Australian Open

Štvrtý juniorský singlový titul

Finálová hodinka

Chce byť ako Federer

27.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa stala víťazkou dievčenskej dvojhry na Australian Open 2024. Turnajová jednotka si vo finále poradila s Austrálčankou Emerson Jonesovou 6:4, 6:1 a vyrovnala úspech krajanky Terezy Mihalíkovej Tá uspela v rovnakej súťaži a na rovnakom mieste pred deviatimi rokmi. Vo finále dvojhry junioriek na Australian Open si zahrala ešte jedna Slovenka v ére samostatnosti.V roku 1999 tam Katarína Bašternáková prehrala s Francúzkou Virginie Razzanovou.Jamrichová sa postarala o štvrtý slovenský juniorský titul vo dvojhre na grandslamových turnajoch.Okrem spomenutej Mihalíkovej sa z celkového triumfu v singli na podujatí tzv. veľkej štvorky tešili aj Martin Kližan na Roland Garros 2006 a Kristína Kučová na US Open 2007.Jamrichová vyhrala Australian Open aj pred rokom, vtedy to bolo vo štvorhre po boku Talianky Federicy Urgesiovej.Finále trvalo iba hodinu a minútu, taká dominantná v ňom bola 16-ročná Slovenka. V úvode síce prehrávala 0:3 a 1:4, ale od tohto stavu už prenechala o rok mladšej súperke už len jediný gem.Jamrichová zahrala 15 víťazných úderov a podanie Jonesovej prerazila päťkrát, kým o svoje prišla jediný raz. Po zápase predviedla aj sympatické gesto, keď si prisadla k sklamanej súperke a objatím jej prejavila súcit."Na začiatku som bola nervózna. Predsa len som hrala v Aréne Roda Lavera pred množstvom ľudí, ale potom si vravela, že sa budem tešiť z každého momentu aj bodu a vôbec celej účasti v takom veľkom zápase. Som rada, že som nakoniec ukázala svoj najlepší tenis a to aj počas celého týždňa," uviedla Renáta Jamrichová na oficiálnom webe Australian Open.Rodená Trnavčanka si po prebratí víťaznej trofeje spomenula na to, ako v detskom veku sledovala na Australian Open najmä 6-násobného víťaza tohto podujatia Rogera Federera "Jedného dňa by som chcela dosiahnuť jeho úroveň hry. Zatiaľ som si len zahrala na rovnakom dvorci, ale aj to ma napĺňa šťastím," priznala mladá Slovenka.Vo svojej ďakovnej reči nezabudla na trénera Jána Matúša, rodičov, dve mladšie sestry aj všetkých, ktorí ju podporujú na jej ceste k tenisovej profesionálke."Ďakujem vám všetkým, že som mohla prežiť nezabudnuteľné chvíle na tomto turnaji," doplnila Jamrichová.