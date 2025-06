Mladá speváčka LIIA má svoj prvý self-release singel Snakes – energickú výpoveď o fake priateľstvách a hľadaní vlastnej identity

Snakes je viac než len song

Nový začiatok



LIIA

... je 21-ročná speváčka a djka z Bratislavy, momentálne žijúca v Anglicku. Jej tvorba dominuje v rôznych žánroch elektronickej hudby, primárne drum and bassu. Na konte má spoluprácu s Anglickou drum and bassovou hviezdou Gray. Ich track Burnt to The Ground zažil svetovú premiéru na renovonanom novozélandskom rádiu George_FM. LIINA skladba Airplane mode v spolupráci s Pristage sa stala jednotkou vo svetovom drum and bassovom rebríčku Hypeddit a ako prvá na Slovensku dostala drum and bass do mainstremových rádií. Minulý rok na festivale Ženy Víno Funk pokrstila svoje prvé EP Closure, úprimnú spoveď 5 trackov každý zhmotňujúc jednu z 5 úrovní smútku. Jej drum and bassová skladba VPHD s Yaelom taktiež zarezonovala v mainstreamových rádiách. Najnovšie speváčka založila vlastný label SoundCTRL.





22.6.2025 (SITA.sk) - Mladá speváčka LIIA, známa z debutového drum & bass singlu Airplane Mode, ktorým sa ako prvá slovenská DnB interpretka dostala do vysielania mainstreamových rádií a tiež zo spolupráce s anglickým producentom Gray-om, ktorej výsledok mal premiéru na prestížnom novozélandskom rádiu George FM, prichádza s novou kapitolou.Jej nový singel Snakes je prvým self-release projektom pod vlastným labelom SoundCTRL. Skladba nesie silný osobný odkaz: “Je to unapologetic goodbye všetkým falošným ľuďom, ktorých som za sebou nechala pri odchode z rodného mesta do Londýna,” hovorí speváčka.Snakes spája UK bassline a New Jersey club beat s chytľavými popovými prvkami, pričom vznikla v produkcii Maxxa Miklosa.Celý príbeh skladby je based on real people – o skupine “kamarátov“, ktorí sa tvária ako najlepší priatelia, ale v skutočnosti si klamú a ohovárajú sa za chrbtom. Úvodná veta „Sorry I can’t go out, I’d rather hang out with my mom.“ symbolizuje pochopenie hodnoty skutočných vzťahov – kvalita nad kvantitu.LIIA otvorene priznáva, že práve jej mama jej pomohla precitnúť a uvedomiť si, kto je naozaj real. „Snakes je viac než len song – je to statement. O tom, ako ľahko človek stratí sám seba, keď je obklopený fake energiou. Touto skladbou vyzývam poslucháčov, aby sa nebáli zostať verní sami sebe, aj keď to znamená, že ich kruh ľudí sa zmenší. Aspoň bude real,” vysvetľuje hudobníčka.Novinku LIIA podporila videom, ktorého zábery sa a natáčali v Londýne a Bratislave, v spolupráci s tanečníkmi zo Street Dance Academy, čo skladbe dodáva ešte silnejší dynamický charakter. „Tento vizuál sme vymysleli spolu s mojim dobrým kamarátom a kameramanom Peso1M. Chceli sme spraviť len jednoduchý kinematický záber, pekné obrazy a kontrast - ja sama vo veľkom meste versus ja s tanečníkmi ukazujúc oslobodenie od falošných ľudí. Jednoducho sme zobrali kameru a išli sme točiť realitu, nič hrané,” spomína LIIA a zároveň predstavuje Petra Drába a.k.a Peso1M, s ktorým snímku spískali.Video zobrazuje paralelu medzi speváčkou vo veľkom meste, kde je sama sebou, už odtrhnutá od tých falošných vzťahov, v kontraste s energickým tancom, ktorý sa točil v Bratislave - práve tam, kde sa track písal, tam kde nabral svoj prvotný význam.„Písala som ho o ľuďoch v Bratislave. Scéna z telefónnou búdkou zobrazuje to, že niekedy je ťažké odpútať sa od určitých vzťahov, pretože ľudia nás vedia vtiahnuť naspať.. Telefonát putoval už do iného mesta a zdvihla ho nová LIIA.. Tá, ktorá už nie je zaslepená falšou a vie čo je real. Scéna na vlakovej stanici, kde stojím sama a okolo mňa prebiehajú rozmazané figúry ľudí zobrazuje to, že je jedno, že ste obklopení ľuďmi, pokiaľ to nie sú tí “real”, tak sa aj tak cítite sami.. nie sami sebou,” približuje speváčka význam jednotlivých scén videa.Tento debut pre speváčku zároveň predstavuje nový začiatok: SoundCTRL – vlastný label, ktorým LIIA dáva najavo, že chce mať svoj sound pod kontrolou. Ako mladá začínajúca umelkyňa sa rozhodla ísť vlastnou cestou, bez podpory major labelov, aby mohla slobodne vydávať hudbu, ktorá ju naozaj reprezentuje. Aj týmto chce odkázať iným mladým artistom, že niekedy si tú správnu cestu musíš vytvoriť sám.I napriek tomu, že LIIA žije v ďalekom Anglicku, jej tracky si priaznivci môžu túto sezónu užiť Live aj v našich končinách. 22. júna zahrá ešte v Londýne na pop-up show pre český festival Beats for Love, no už 12. júla sa predstaví na domácej pôde na jednom z pódií Pohody. 18. júla zaspieva v bratislavskom Koridore Prior, na narodeninách Mäsokombinátu, ktoré budú prebiehať formou mini festivalu.