Cesty a chodníky pod Spišským hradom čaká obnova za takmer pol milióna eur

Mesto obnoví viacero úsekov

Obnova chodníka na Spišskú Kapitulu

Svetové kultúrne dedičstvo

22.6.2025 (SITA.sk) - Mesto Spišské Podhradie plánuje obnovu a modernizáciu niekoľkých ciest a chodníkov prepojených s miestami s atrakciami na podporu cestovného ruchu. Medzi nimi je aj úsek na Podzámkovej ulici, vedúci k chodníku na Spišský hrad. Ako ďalej informoval primátor mesta Michal Kapusta , ide o kratšiu spojnicu centra mesta a turistického chodníka a jednu z najstarších ulíc v meste, ktorá sa nachádza priamo pod Spišským hradom.Celkovo obnoví mesto dokopy päť úsekov, pričom plánované náklady na stavebné práce predstavujú dokopy takmer 414-tisíc eur s DPH. Samospráva na podporu infraštruktúry a cestovného ruchu využije eurofondy, uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko. Projekt obnovy zahŕňa aj výjazd k železničnej stanici na Štefánikovej ulici.„Mesto Spišské Podhradie dlhodobo prevádzkuje počas letnej sezóny turistický vláčik Haničku, ktorý premáva na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, kde nasleduje prípoj na osobné vlaky v smere Košice a Žilina – Bratislava. Tento vláčik vozí turistov do Spišského Podhradia, na Spišskú Kapitulu, Sivú Bradu, Spišský Jeruzalem, Spišský hrad, Sobotisko a Dreveník,“ pripomenul primátor.Obnova čaká aj cestu pod Spišským hradom smerujúcu k železničnému depu. Ide o spojnicu z hlavnej cesty II. triedy k veľkému parkovisku pod Spišským hradom.„Toto parkovisko za využíva ako štartovací bod pri výstupe na Spišský hrad, ale zároveň slúži aj ako záchytné parkovisko pre osobnú a autobusovú dopravu pri podujatiach na Spišskej Kapitule. Daný úsek pokračuje až k železničnému depu, kde si turisti môžu prezrieť vláčik Haničku aj mimo turistickej sezóny,“ doplnil Kapusta.Mesto sa zároveň čoskoro pustí aj do obnovy chodníka na Spišskú Kapitulu, ktorý predstavuje pre peších spojnicu historického centra mesta a sídla Spišského biskupstva. V projekte je rovnako zahrnutá Ulica Dr. Špirku. Práce čakajú miestnu komunikáciu spájajúcu novovybudovanú ulicu Sv. Jána Pavla II. s Prešovskou ulicou, ktorá je hlavným ťahom pre výjazd z mesta na cestu I. triedy, ako aj diaľničný privádzač.„Táto komunikácia plní ochrannú funkciu v prípade povodní a mimoriadnych situácií ako obchádzková trasa cez Kúpeľnú ulicu. Na Kúpeľnej ulici sa nachádza ďalšia národná kultúrna pamiatka technického typu zapísaná do Zoznamu UNESCO , mestský mlyn s pôvodnými drevenými technickými zariadeniami, dopravníkmi, mlynskými kolesami, šrotovníkmi,“ ozrejmil primátor, podľa ktorého budú všetky aktivity v rámci projektu realizované na podporu cestovného ruchu s nadregionálnym významom.Mesto Spišské Podhradie je súčasťou lokality zapísanej v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do zoznamu bolo zaradené v roku 1993 spolu so Spišským hradom a ďalšími kultúrnymi, historickými a prírodnými pamiatkami v okolí.V katastri Spišského Podhradia je do UNESCO zapísaných 150 pamiatok. Patrí medzi ne napríklad aj Spišská Kapitula, ktorá je sídlom biskupa, samostatne každá jej kanónia i kaplnka, či hodinová veža.