Mladá vodička neprežila zrážku s kamiónom (foto)

17.6.2024 (SITA.sk) - Mladá žena neprežila v pondelok ráno zrážku osobného auta a kamiónu v okrese Dunajská Streda. Podľa prvotných informácií polície 30-ročná vodička išla na aute Peugeot 2008 smerom na mesto Veľký Meder. Z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru a narazila do oprotiidúceho nákladného vozidla.„Pri dopravnej nehode vodička utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča kamiónu podrobili policajti dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ informovala o tragickej dopravnej nehode trnavská polícia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody zisťujú policajti. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov tejto nehody policajti cestu I. triedy úplne uzavreli.Polícia apeluje na vodičov, aby v prípade, ak pociťujú únavu, alebo majú zdravotné problémy, na chvíľu zastavili vozidlo, oddýchli si a až potom pokračovali v jazde alebo radšej si zabezpečili odvoz inou formou.