Mladá vodička zišla z cesty a zrazila 25-ročného chodca, ten nemal osvetlenie ani reflexné prvky

7.11.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavskí policajti vyšetrujú smrť 25-ročného muža, ktorého v piatok večer zrazila 23-ročná vodička. Na sociálnej sieti to uviedlo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave.Približne v čase 21:20 za Trnavou v smere na Dolnú Krupú zišla 23-ročná vodička z doposiaľ nezistených príčin pravou stranou auta na chvíľu mimo cestu, kde narazila do muža.Ten sa pohyboval pri pravom okraji cesty v rovnakom smere. Na ceste bol bez reflexných prvkov a osvetlenia. Muž pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.Orientačná dychová skúška na prítomnosť alkoholu bola u vodičky negatívna. Okolnosti a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje ako prečin usmrtenia.