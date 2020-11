Johnson a von der Leyen sú v kontakte a ich tímy rokujú o pobrexitovej obchodnej dohode

Vyjednávania pokračujú

Prechodné obdobie

7.11.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen sa v sobotu dohodli že zostanú v kontakte, kým ich tímy, ktoré rokujú o pobrexitovej obchodnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou "zdvojnásobia úsilie" o jej dosiahnutie.Na to už majú málo času, keďže prechodné obdobie po brexite uplynie na konci tohto roka.Johnson a von der Leyen spolu v sobotu telefonovali, uviedol hovorca jeho kancelárie, podľa ktorého jej povedal, že aj napriek nejakému pokroku počas nedávnych rokovaní zostávajú "značné rozdiely".Podobne sa vo vyhlásení vyjadrila aj predsedníčka EK s tým, že tímy vyjednávačov budú "pokračovať v tvrdej práci", aby dosiahli dohodu.Rokovania zástupcov Londýna a Bruselu znova začnú v pondelok.Veľká Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie 31. januára, ale do konca tohto roka plynie prechodné obdobie, počas ktorého krajina fakticky dodržiava pravidlá EÚ. Prechodné obdobie jedenásť mesiacov malo obom stranám poskytnúť čas na uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch, ktorá by mala zmierniť dopad brexitu.Obe strany sa však nevedia dohodnúť na niekoľkých otázkach, hlavne na úprave obchodných nariadení a rybolovu. Na to, aby dohoda mohla prejsť potrebným legislatívnym procesom na oboch stranách, musia sa na nej dohodnúť čo najskôr, potenciálne v priebehu budúceho týždňa.