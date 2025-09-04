Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rozália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. septembra 2025

Mladá vodička zrazila na priechode v Žiari nad Hronom 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami


Tagy: Dopravná nehoda priechod pre chodcov Zrážka auta s chodcom

Mladá vodička v Žiari nad Hronom zrazila 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v ...



Zdieľať
543342002_1086209877036784_2952208708456895832_n e1756988825444 676x466 4.9.2025 (SITA.sk) - Mladá vodička v Žiari nad Hronom zrazila 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v stredu 3. septembra na ulici SNP.


Podľa polície 18-ročná vodička nedala na priechode pre chodcov prednosť chlapcovi, ktorý v tom čase prechádzal cez cestu, pričom mu už dal prednosť vodič v ľavom jazdnom pruhu.

Maloletý chodec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. Dychová skúška u vodičky bola negatívna. Bližšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Mladá vodička zrazila na priechode v Žiari nad Hronom 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda priechod pre chodcov Zrážka auta s chodcom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Winkler vypustil do Dunaja lodičky zo 100-eurových bankoviek, chcel znázorniť „utopené“ mestské peniaze – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Zápas Slovenska a Nemecka spôsobí obmedzenia v Bratislave, vodiči sa majú vyhnúť okoliu štadióna

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 