Štvrtok 4.9.2025
04. septembra 2025
Mladá vodička zrazila na priechode v Žiari nad Hronom 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami
Mladá vodička v Žiari nad Hronom zrazila 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v ...
Zdieľať
4.9.2025 (SITA.sk) - Mladá vodička v Žiari nad Hronom zrazila 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v stredu 3. septembra na ulici SNP.
Podľa polície 18-ročná vodička nedala na priechode pre chodcov prednosť chlapcovi, ktorý v tom čase prechádzal cez cestu, pričom mu už dal prednosť vodič v ľavom jazdnom pruhu.
Maloletý chodec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. Dychová skúška u vodičky bola negatívna. Bližšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
