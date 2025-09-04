|
Štvrtok 4.9.2025
Meniny má Rozália
04. septembra 2025
Budúcnosť V4 je podľa slovenských exportérov založená na dialógu a spoločných projektoch
Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Uviedol na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz šéf
4.9.2025 (SITA.sk) - Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Uviedol na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz šéf Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.
„Len spoločným postupom vieme obhajovať naše záujmy v rámci Európy a sveta. Úspešným projektom v tejto oblasti je aj naša výročná konferencia Visegrad 4 Business," dodal Parízek v diskusii o budúcnosti spolupráce krajín V4.
Zástupcovia slovenských exportérov sa zúčastnili troch panelových diskusií, kde bolo možné prezentovať potenciál Vyšehradskej štvorky v kontexte ekonomickej spolupráce, výzvy v oblasti energetiky ako aj európskych regulácií v oblasti podnikateľského prostredia.
Témam energetiky sa venoval zakladateľ inštitútu EXPORT ANALYTICA Peter Blaškovitš, ktorý zdôraznil rastúci význam moderných riešení: „Energetické úložiská sa stávajú kľúčovým prvkom modernej ekonomiky. Legislatíva môže zásadne ovplyvniť ceny energií – preto musíme hľadať riešenia, ktoré budú stabilné a predvídateľné," uviedol Blaškovitš.
Zulf Hyatt-Khan z Rady slovenských exportérov viedol panelovú diskusiu na tému budúcnosti regulačného rámca podnikateľského prostredia v rámci EÚ a jeho dopadov na biznis a priemysel.
Počas troch dní podujatia zaznelo jednoznačné posolstvo – spolupráca v regióne je kľúčom k hospodárskej stabilite a rastu. Diskusie potvrdili význam prepojenia energetiky, obchodu a inovácií pre budúcnosť krajín strednej Európy.
Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.
Zdroj: SITA.sk - Budúcnosť V4 je podľa slovenských exportérov založená na dialógu a spoločných projektoch © SITA Všetky práva vyhradené.
