Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rozália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

04. septembra 2025

Budúcnosť V4 je podľa slovenských exportérov založená na dialógu a spoločných projektoch


Tagy: Energetika krajiny V4 Spolupráca

Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Uviedol na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz šéf



Zdieľať
4.9.2025 (SITA.sk) - Budúcnosť Vyšehradskej štvorky je založená na dialógu a spoločných projektoch. Uviedol na 34. ročníku Ekonomického fóra v poľskom meste Karpacz šéf Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.


Len spoločným postupom vieme obhajovať naše záujmy v rámci Európy a sveta. Úspešným projektom v tejto oblasti je aj naša výročná konferencia Visegrad 4 Business," dodal Parízek v diskusii o budúcnosti spolupráce krajín V4.

Témy energetiky


Zástupcovia slovenských exportérov sa zúčastnili troch panelových diskusií, kde bolo možné prezentovať potenciál Vyšehradskej štvorky v kontexte ekonomickej spolupráce, výzvy v oblasti energetiky ako aj európskych regulácií v oblasti podnikateľského prostredia.

Témam energetiky sa venoval zakladateľ inštitútu EXPORT ANALYTICA Peter Blaškovitš, ktorý zdôraznil rastúci význam moderných riešení: „Energetické úložiská sa stávajú kľúčovým prvkom modernej ekonomiky. Legislatíva môže zásadne ovplyvniť ceny energií – preto musíme hľadať riešenia, ktoré budú stabilné a predvídateľné," uviedol Blaškovitš.

Spolupráca v regióne je kľúčom


Zulf Hyatt-Khan z Rady slovenských exportérov viedol panelovú diskusiu na tému budúcnosti regulačného rámca podnikateľského prostredia v rámci a jeho dopadov na biznis a priemysel.

Počas troch dní podujatia zaznelo jednoznačné posolstvo – spolupráca v regióne je kľúčom k hospodárskej stabilite a rastu. Diskusie potvrdili význam prepojenia energetiky, obchodu a inovácií pre budúcnosť krajín strednej Európy.


Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti medzinárodného obchodu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.




Zdroj: SITA.sk - Budúcnosť V4 je podľa slovenských exportérov založená na dialógu a spoločných projektoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetika krajiny V4 Spolupráca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zápas Slovenska a Nemecka spôsobí obmedzenia v Bratislave, vodiči sa majú vyhnúť okoliu štadióna
<< predchádzajúci článok
Gašpara má pre športové auto riešiť parlamentný výbor. Toto nie je nejaká bondovka, zdôraznila Števulová

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 