Mladá žena vďaka testu DNA zistila, že nie je dcérou svojich rodičov. V pôrodnici pred rokmi urobili chybu

Vinníka nemajú

Žena žiada odškodné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Španielske zdravotnícke úrady pripisujú vinu za výmenu detí v pôrodnici pred takmer dvadsiatimi rokmi „ľudskej chybe“.Jedno z dievčat, ktoré v nemocnici odovzdali nesprávnym rodičom, náhodou vďaka testu DNA zistilo, že nie je dcérou svojich predpokladaných rodičov.„Bola to ľudská chyba a my sme nedokázali zistiť, kto za ňu nesie zodpovednosť,“ vyjadrila sa počas utorkovej tlačovej konferencie Sara Alba, zdravotnícka šéfka španielskeho regiónu La Rioja.„Systémy v tom čase boli iné a neboli natoľko zautomatizované ako dnes,“ poznamenala ďalej a zároveň uistila, že v súčasnosti už by sa to nemohlo stať.Tlačová konferencia sa uskutočnila po tom, ako o výmene v utorok informovali miestne noviny.Novorodencov zamenili v nemocnici v La Rioje v roku 2002 po tom, ako sa narodili s päťhodinovým rozostupom. Obe dievčatá boli v inkubátoroch, pretože sa narodili s nízkou hmotnosťou.V súčasnosti 19-ročná mladá žena, ktorá na zámenu prišla ako prvá, požaduje od miestnych úradov odškodné tri milióny eur.Druhú ženu, ktorá tiež skončila u nesprávnych rodičov, už podľa novín o zámene informovali. Totožnosť ani jednej z nich nezverejnili.