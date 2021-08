Mladá zlodejka z Lomničky ukradla na detskej pohotovosti peniaze, dolapila ju polícia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z prečinu krádeže čelí 31-ročná žena z obce Lomnička (okr. Stará Ľubovňa). V nedeľu popoludní vošla do pootvorenej ordinácie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Starej Ľubovni.Odtiaľ z neuzamknutého šuplíka zobrala drobné mince v hodnote 7,50 eur, vložila si ich do vrecka nohavíc a vyšla von z ordinácie. Ako v pondelok informoval hovorca prešovskej krajskej polície Daniel Džobaník , policajti ženu zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.„Tento skutok spáchala napriek tomu, že bola za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá, a to za priestupok proti majetku, za čo jej vtedy bola uložená bloková pokuta. Preto jej súčasné konanie už bolo kvalifikované ako trestný čin krádeže,“ vysvetlil.