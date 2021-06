Mladé dievča tragicky zomrelo v Kvačianskej doline, spadlo do 80 metrov hlbokej rokliny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nešťastná udalosť s tragickým koncom sa v pondelok popoludní odohrala v Kvačianskej doline. Z vyhliadky Malý Roháč spadlo do 80 metrov hlbokej rokliny 16-ročné dievča, jeho život sa nepodarilo zachrániť. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.Dievča po páde zostalo ležať v toku rieky Kvačianka, okamžitá pomoc svedkov nebola možná.„Osem profesionálnych záchranárov HZS z oblastného strediska Západné Tatry po ohlásení udalosti mierilo na miesto nehody zo základní v Žiarskej doline aj zo Zverovky. K postihnutej sa z prístupného miesta do exponovanej rokliny museli dostať za pomoci lanovej techniky. Do oblasti boli vyslaní aj hasiči a policajti. Napriek úsiliu všetkých zúčastnených zložiek sa život dievčaťa nepodarilo zachrániť," uviedla HZS.