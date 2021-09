Mladé kanoistky získali na majstrovstvách sveta striebornú a bronzovú medailu

Petrušová veľmi chcela medailu

Štvrté miesto juniorky Pecsukovej

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sobotných sedem štartov v A-finále premenili slovenskí rýchlostní kanoisti na dve medaily na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v portugalskom Montemor-O-Velho. Striebro vybojovala juniorka Bianka Sidová v K1 na 1000 m.Sedemnásťročná členka KCK Šamorín finišovala o 3,88 s za víťaznou Maďarkou Annou Máróovou. Sidová nadviazala na svoju bronzovú medailu z júnových majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v poľskej Poznani.Druhá slovenská medaila sa zrodila rovnako v K1 na 1000 m, ale v kategórii do 23 rokov. Zaslúžila sa o ňu Mariana Petrušová, ktorá výkonom 4:01:43 min skončila bronzová. Predstihli ju iba zlatá Maďarka Emese Köhalmiová a strieborná Češka Anežka Paloudová. Dvadsaťjedenročná Petrušová pridala už tretiu tohtoročnú medailu do svojej zbierky úspechov. Na MEJaU23 v Poznani bola druhá v K1 na 500 m a spoločne s Lisou - Mariou Gamsjägerovou skončili na treťom mieste v K2 na 500 m. Aktuálne v Portugalsku bola na päťstovke šiesta."Na päťstovke som neurobila nič zle, ale stačilo to len na šieste miesto. Súperky boli lepšie. Bola som unavená, ale zároveň pripravená podať najlepší výkon aj na kilometrovej trati. Maďarka nám ušla, ale veľmi som chcela medailu, a dočkala som sa jej. Je moja prvá z majstrovstiev sveta, veľmi sa z nej teším. Vydala som zo seba všetko a môžem byť spokojná," uviedla Mariana Petrušová vo videu na facebookovej prezentácii Slovenskej kanoistiky.K pozitívam sobotňajších vystúpení Slovákov na MEJaU23 v Portugalsku patria aj štvrté miesto juniorky Kataríny Pecsukovej v K1 na 500 m a šiesta priečka juniorskej kádvojky na 1000 m v zložení Samuel Podhradský - Matej Današ. Dvojkanoe Eduard Strýček a Peter Kizek skončilo v kategórii do 23 rokov na ôsmom mieste a junior Peter Stolárik bol klasifikovaný na 9. mieste v C1 na 1000 m.