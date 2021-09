Spišská Nová Ves sa pripravuje na novú sezónu s Hudáčkom, zrejme nastúpi aj v extralige

Hudáček zrejme ostane doma

Hľadajú centra prvej formácie

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nie je tajomstvo, že súčasťou kádra ambiciózneho extraligového nováčika HK Spišská Nová Ves je počas celého prípravného obdobia aj skúsený brankár Július Hudáček . Bývalý reprezentant s dlhoročnými skúsenosťami zo švédskej najvyššej súťaže aj Kontinentálnej hokejovej ligy už viackrát otvorene priznal, že by si dres rodného klubu rád obliekol aj v súťažnom zápase.Bude to reálne na začiatku novej sezóny 2021/2022, v ktorej sa Spišiaci na úvod predstavia v piatok 24. septembra na ľade majstra vo Zvolene?"S Julom sme v kontakte na dennej báze, keďže sa vidíme na tréningu. Podľa posledných informácii, ktoré mám, by mal začať u nás. Nie je to však stopercentné, keďže ponuky, ktoré mu prichádzajú, sú pre neho zaujímavé. On sám však spomínal, že sa zrejme rozhodne zostať doma a počkať na narodenie dieťaťa. To by znamenalo, že začne extraligovú sezónu spolu s nami. Ako dlho sa u nás zdrží, konkretizovať neviem, ale budeme vďační za každý zápas, ktorý odohrá v našom drese. Rovnako to podľa mňa ocenia aj diváci nielen u nás, ale aj na celom Slovensku. Budú radi, že môžu v extralige vidieť brankára takýchto kvalít po dlhých rokoch," uviedol generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč v rozhovore na klubovom webe.Spišiaci sa nedávno vrátili z turnaja Summer Cup vo Francúzsku, kde v konkurencii domácich klubov obsadili tretie miesto po dvoch prehrách a jednom víťazstve. Na tomto turnaji ešte nebol k dispozícii kanadský obranca Matt Petgrave, ktorý pricestuje na Slovensko až desať dní pred začiatkom súťažného ročníka."Matt by mal priletieť 14. septembra a hneď sa aj zapojí do prípravy, aby bol schopný nastúpiť na prvý extraligový zápas. Dohoda sa rodila dlhšie, keďže ide o veľmi kvalitného hráča, ktorý mal ponuky nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Osobne som veľmi neveril, že sa to podarí, mali sme veľmi malú dušičku. Pri tomto podpise zohrala veľmi veľkú rolu skutočnosť, že medzi zahraničnými hráčmi máme veľmi dobré meno. Aj keď im možno nevieme finančne poskytnúť to, čo vedia iné kluby, starostlivosť o nich je u nás na najvyššej úrovni," skonštatoval Rapáč pre hksnv.sk.Na otázku, či vedenie klubu ešte pracuje na ďalších posilách, R. Rapáč odpovedal: "Dlhodobo pracujeme na príchode centra do prvej formácie. Momentálne je to veľmi zložité, pretože trh s hráčmi je prázdny a nie sú tam mená, ktoré by nás veľmi zaujímali. Čakáme, ako dopadnú kempy v AHL. Po nich by sa malo uvoľniť určité množstvo hráčov. Práve hráči, s ktorými sme v kontakte, čakajú na to, ako dopadnú. Verím, že v októbri sa nám úspešne podarí dotiahnuť posilu, ktorú potrebujeme.“