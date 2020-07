Mladé sovy porušili pravidlá o nahote, Facebook odstránil online sledovanie hniezda

Live stream mu zrušili až dvakrát

Prenos zrejme niekto úmyselne nahlásil

9.7.2020 - Facebook dočasne odstránil live stream zameraný na hniezdo s mladými sovami. Ako dôvod uviedol "porušenie pravidiel o nahote a sexuálnom obsahu".Graham Moss zriadil na Facebooku video prenos z jeho záhrady v meste Doncaster v čase obmedzení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Tvrdí, že stránku mu zablokovali napriek tomu, že sa na nej nenachádzal žiaden nevhodný obsah. Zástupcovia Facebooku uviedli, že prípad vyšetrujú.Muž povedal, že jeho príspevky sledovalo viac ako 500 používateľov a dočasné odstránenie označil za "absurdné". Live stream mu zrušili dokonca dvakrát, vždy približne na 48 hodín. Snažil sa skontaktovať so zástupcami sociálnej siete, no neuspel."Išiel som sa pozrieť na moju stránku, aby som videl, koľkokrát dospelé sovy prišli nakŕmiť mláďatá, no video bolo preč. Namiesto toho tam bola správa, v ktorej písali, že prenos odstránili, pretože porušil pravidlá o nahote a sexuálnom obsahu," vysvetlil.Moss, ktorý je od 5. marca v dobrovoľnej karanténe, uviedol, že chcel ľuďom dopriať, aby videli to, čo sa im bežne nepodarí. Jeho druhá stránka zameraná na sledovanie pustoviek funguje normálne."Keď dali prenos preč, objavilo sa množstvo komentárov, čo bolo neuveriteľné. Facebook mi dal dve možnosti - aby som s jeho rozhodnutím súhlasil alebo nesúhlasil. A ja som nesúhlasil," povedal muž."Je to bláznovstvo. Jediné, čo si dokážem predstaviť, je, že prenos niekto úmyselne nahlásil, no absolútne neviem z akého dôvodu," dodal.