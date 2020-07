Znečistenie oceánov vplyvom pandémie narastá, vyhodené rúška a rukavice dokonca môžu zabiť veľryby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 - Zatiaľ čo ľudia bojujú s pandémiou koronavírusu, čoraz viac ochranných masiek a rukavíc končí vo svetových oceánoch. Upozorňujú na to environmentalisti na celom svete s tým, že pandémia môže viesť k nárastu znečistenia oceánov, informuje spravodajský portál BBC."Je veľmi dôležité si uvedomiť, že sme čelili nesmierne vážnej kríze už predtým, ako sa vôbec začala pandémia - v zmysle plastového odpadu v oceánoch. A pribudla globálna pandémia. Do životného prostredia vyhadzujeme každý mesiac 129 miliárd ochranných masiek a 65 miliárd gumových rukavíc. Veľká časť z nich je nesprávne odstránená a skončí v oceánoch," uviedol viceprezident neziskovej environmentálnej organizácie Ocean Conservancy Doug Cress.Ľudia by si mali podľa neho uvedomiť, že rukavice alebo maska, ktoré zahodia, lebo ich už považujú za zbytočné, môžu zabiť veľrybu. Ako dodal, jednoduchý ľudský nezáujem, môže mať na druhej strane nesmierne zhubný vplyv.