Mladé začínajúce rodiny budú môcť žiadať o zvýhodnený úver

Bratislava 31. januára (TASR) - Mladé začínajúce rodiny sa budú môcť uchádzať o štátnu podporu pri obstaraní bývania. Úver má byť pre ne poskytnutý s tým zvýhodnením, že prvých 15.000 eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou. Navrhujú to poslanci koaličného Mosta-Híd Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák v novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Novela má začať platiť od 1. júla tohto roka.Zvýhodnenie sa má týkať mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Úver má byť poskytnutý za štandardných podmienok ako v prípade manželov, avšak s tým, že prvých 15.000 eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou.konštatovali predkladatelia. Pri narodení dieťaťa by zároveň malo byť možné odpustiť 2000 eur z výšky istiny úveru, pričom suma odpustenej časti úveru nemôže presiahnuť 6000 eur.Mladomanželom bude môcť byť poskytnutý aj zvýhodnený úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome. Pomôcť by to malo kvalite bývania. "" avizovali poslanci.Cieľom návrhu zákona je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie.argumentovali predkladatelia s tým, že cieľom návrhu je aj podpora obnovy bytového fondu na celom Slovensku.