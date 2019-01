Populárne mýty o jedle a diéte pod drobnohľadom

Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

S odborníčkou na výživu spoločnosti Herbalife Nutrition, Susan Bowermanovou, sme sa pozreli na 4 najpopulárnejšie mýty o diéte:

Mýtus 1. Každodenné váženie demotivuje, ak sa snažíte schudnúť

Mnohí ľudia sa domnievajú, že ak nevidíte denne konzistentný pokles telesnej hmotnosti, budete demotivovaný a upustíte od vášho úsilia.

Názor odborníka: Naša telesná hmotnosť môže zo dňa na deň kolísať. Môže to byť pol až 1 kilogram. Ak sa vážite každé ráno, pravdepodobne ste takúto zmenu vo váhe zaregistrovali, obzvlášť potom, ak ste mali deň predtým ťažkú večeru. Niekoľko štúdií tiež ukázalo, že tí ľudia, ktorí si vedú každodenné tabuľky o svojej hmotnosti, majú vyššiu úspešnosť v chudnutí aj v jej udržiavaní.



Mýtus 2. Karbohydráty = priberanie

Karbohydráty majú medzi ľuďmi na diéte zlú reputáciu. Predstavujú si pod tým biely chlieb, guľatú ryžu, zemiaky, prípadne cukry a sladkosti, v čom majú samozrejme pravdu. Ale treba sa na to pozrieť aj z opačnej strany. Karbohydráty nájdete aj v zdravom jedle, takže hádzať ich všetky do jedného vreca nie je správne.

Názor odborníka: Nič nepokazíte, ak siahnete po potravinových zdrojoch zdravých karbohydrátov ako napríklad po ovocí, zelenine, strukovinách alebo celozrnných produktoch, ktoré vás aj viac zasýtia. Menej zdravé možnosti karbohydrátov môžu síce priniesť krátkodobú úľavu napríklad od stresu či vzpruhu počas náročného dňa, no prinášajú aj gramy navyše, ktoré s vami aj dlhšie zostanú.



Mýtus 3. Ak jete pred spaním, priberiete

Mnoho ľudí verí tomu, že ak prijímate kalórie v neskorších hodinách, tak z nich priberáte viac ako z tých, ktoré prijímate v skorších hodinách počas dňa. Vychádza sa tu z predpokladu, že kalórie by ste mali prijímať počas „aktívnych“ hodín, kedy ich dokážete spáliť, a tak kalórie prijaté večer, predtým než idete spať, znamenajú, že si ich vaše telo ukladá a nespaľuje. No skutočným základom tejto rovnice, z ktorej by ste mali vychádzať je, že pokiaľ prijmete kedykoľvek počas dňa viac kalórií, než koľko ich spálite, tieto kalórie navyše si ukladáte, či ste ich zjedli doobeda alebo večer.

Názor odborníka: Biorytmus každého človeka je jedinečný a preto každému môže vyhovovať niečo iné. Pokiaľ ste viac aktívni v noci, napríklad študujete, určite potrebujete príjem kalórií aj vo večerných či neskorších hodinách, pretože bez tejto energie z kalórií by vám veľmi rýchlo došlo palivo. Trik je aj v tom, aby ste si pár kalórií ušetrili na večer, aby ste si mohli dať aj vo večerných hodinách zdravý snack... čím sa dostávame k mýtu 4.



Mýtus 4. „Dám si niečo malé pod zub“ či „niečo malé zjesť tu a tam“ je veľmi zlý zlozvyk, ktorý prispieva k priberaniu

Dať si niečo pod zub či dať si niečo malé párkrát za deň je často vnímané ako zlý zlozvyk. V prvom rade si niektorí ľudia myslia, že tým prijímate viac kalórií než je váš stanovený denný kalorický limit. V druhom rade ide o to, čo si pod tým niečím malým pod zub ľudia vlastne predstavujú – niečo veľmi nezdravé a kalorické – bohaté na tuky, soľ alebo cukry. Je pravda, že výber je dôležitý, pretože môže ísť aj o vysoko kalorické jedlá, no s nízkou nutričnou hodnotou.

Názor odborníka: Niečo malé pod zub však nemusí byť pohromou vašej diéty, ak zvolíte zdravú alternatívu. Vtedy sa z tohto „medzijedla“ stáva zdravý návyk, ktorý vám pomáha udržiavať si pod kontrolou váhu ako aj energetický príjem počas celého dňa. Takže pokiaľ sa chcete vyhnúť náhlemu pocitu hladu, majte vždy po ruke niečo malé a zdravé – napríklad čerstvé ovocie, jogurt, oriešky, či proteínovú tyčinku.





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (OTS) - Prečo sa práve takýchto mýtov nechceme vzdať, aj keď vieme, že nemusia byť pravdivé? V mnohých prípadoch je to najmä preto, že niektoré dávajú zmysel alebo im jednoducho chceme uveriť.V dnešnom svete preplnenom rôznymi informáciami nie je až také náročné nájsť zdroje mýtov, ktoré ich podporujú. Ak pomyslíte na akúkoľvek populárnu diétu a pozriete sa na internet, nájdete tam mnohé stránky, ktoré ju podporujú, a pravdepodobne podobný počet stránok, ktoré hovoria o opaku.