 24hod.sk    Šport

27. mája 2026

Mladého futbalistu našli mŕtveho. Špekuluje sa o otrave alkoholom, keďže bol s kamarátmi v meste


Po odchode zo Southamptonu sa nigérijský krídelník pripojil k českému druholigovému klubu z Českých Budějovíc.



27.5.2026 (SITA.sk) - Po odchode zo Southamptonu sa nigérijský krídelník pripojil k českému druholigovému klubu z Českých Budějovíc.


Len 21-ročný nigérijsky futbalista Victor Udoh zomrel v rodnej krajine. Správu o úmrtí prijal a potvrdil aj jeho súčasný klub SK Dynamo České Budějovice. Pridali sa aj bývalé tímy na čele so Southamptonom FC a Royalom Antverpy.

V Anglicku strávil šesť mesiacov v akadémii Saints od februára 2025, kde odohral osem zápasov za tím do 21 rokov.

Pred presunom na južné pobrežie Anglicka hral v akadémii belgického klubu a odohral 28 zápasov v prvom tíme.

"S veľkým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Victora Udaha, ktorý do Dynama prišiel vlani v lete. Za našu rezervu v aktuálnom ročníku odohral tri zápasy a streli dva góly," napísal tím na sociálnej sieti.

Podobne reagovali aj už spomenuté bývalé celky, kde mladý futbalista hral počas svojej krátkej kariéry.

Príčina smrti nie je oficiálne známa, no špekuluje sa, že by malo ísť o otravu jedlom alebo alkoholom, keďže večer predtým strávil s kamarátmi v meste.


Zdroj: SITA.sk

Nezastaviteľní Švajčiari. Po dramatickom triumfe nad Fínskom ovládli skupinu bez jedinej straty

