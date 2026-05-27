Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Nezastaviteľní Švajčiari. Po dramatickom triumfe nad Fínskom ovládli skupinu bez jedinej straty
Švajčiarski hokejisti ukončili základnú skupinu majstrovstiev sveta so stopercentnou bilanciou. O víťazstve 4:2 nad Fínskom rozhodol v závere Ken Jager, ktorý využil presilovú hru.
27.5.2026 (SITA.sk) - Švajčiarski hokejisti ukončili základnú skupinu majstrovstiev sveta so stopercentnou bilanciou. O víťazstve 4:2 nad Fínskom rozhodol v závere Ken Jager, ktorý využil presilovú hru.
Švajčiarski hokejisti zvíťazili nad Fínskom 4:2 v utorňajšom záverečnom dueli A-skupiny majstrovstiev sveta a bez straty bodu ovládli základnú časť turnaja. Rozhodujúci moment prišiel v 57. minúte, keď Ken Jager využil presilovú hru po vylúčení Mikka Lehtonena za vyhodenie puku mimo hracej plochy.
Jager skóroval po kombinácii Tima Meiera a Thea Rochetteho, ktorí pripravili zakončenie z bezprostrednej blízkosti. Víťazstvo Švajčiarov následne spečatil gólom do prázdnej bránky Nico Hischier. Švajčiarsko tak postúpilo do štvrťfinále z prvého miesta a vo štvrtok sa vo štvrťfinále stretne so Švédskom. Fínsko obsadilo druhú priečku a čaká ho súboj s Českom.
Domáci tím vstúpil do zápasu výborne. Už po 40 sekundách otvoril skóre Attilio Biasca, keď tečoval strelu Dominika Egliho. Išlo o druhý najrýchlejší gól na turnaji. O necelé štyri minúty neskôr zvýšil na 2:0 Jager po akcii Tima Berniho.
Fíni sa však nevzdali a v druhej tretine dokázali vyrovnať zásluhou dvoch gólov kapitána Alexandera Barkova. Najskôr sa presadil po dôraze pred bránkou po strele Henriho Jokiharja a následne vyrovnal po prihrávke Konstu Heleniusa.
„Mohli sme vyhrať,“ povedal fínsky útočník Mikael Granlund. „Rozhodli maličkosti. Švajčiari dostali presilovky a v závere z jednej skórovali. Boli proti sebe dva veľmi kvalitné tímy a mohlo sa to prikloniť na ktorúkoľvek stranu.“
Tretia tretina priniesla opatrný a fyzicky náročný hokej s minimom šancí. Napätie vzrástlo po potýčke medzi Nicom Hischierom a Aatu Rätym, po ktorej nasledovali menšie tresty. Rozhodujúci moment napokon prišiel po vylúčení Lehtonena, ktoré Švajčiari potrestali. „Je pekné vidieť, že v každom zápase vystúpi niekto iný,“ povedal švajčiarsky útočník Denis Malgin na adresu Jagera. „To je náš tím.“
Kapitán Švajčiarov Nico Hischier označil duel za ideálnu prípravu na vyraďovaciu časť turnaja. „Bol to zábavný a veľmi intenzívny zápas. Presne to sme očakávali a rovnaké to bude aj v ďalších dueloch. Som rád, že sme zachovali pokoj a našli cestu k víťazstvu,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Nezastaviteľní Švajčiari. Po dramatickom triumfe nad Fínskom ovládli skupinu bez jedinej straty © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
Fotografie MS v hokeji 2026 (utorok 26. máj): Slovensko aj Česko prehralo, USA sú vo štvrťfinále a Švajčiarsko zdolalo Fínsko
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
