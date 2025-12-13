|
Sobota 13.12.2025
Meniny má Lucia
13. decembra 2025
Mladého mexického boxera zabili mačetou vo vlastnom dome, keď bránil svoju sestru
Mladý mexický boxer Josue David Hernández bol brutálne zabitý mačetou počas obrany svojej sestry v rodinnom dome v San Luis Potosí, severne od Mexiko City. Ako referuje web Daily Star, Hernández bol doma ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Mladý mexický boxer Josue David Hernández bol brutálne zabitý mačetou počas obrany svojej sestry v rodinnom dome v San Luis Potosí, severne od Mexiko City.
Ako referuje web Daily Star, Hernández bol doma so svojimi štyrmi sestrami, keď sa útočník vlámal do ich domu a napadol jednu z nich. Josue sa postavil na jej obranu, no počas konfrontácie ho útočník smrteľne zranil.
Dvadsaťročný boxer zomrel na mieste a páchateľ z miesta činu ušiel. Záchranné služby, ktoré dorazili na miesto, mohli už len potvrdiť smrť mladíka.
Josue Hernández bol považovaný za nádej mexického boxu. Napriek mladému veku vynikal v amatérskych zápasoch, s ktorými začal ako 15-ročný. Zúčastňoval sa na celoštátnych turnajoch, kde získal niekoľko amatérskych titulov, a pôsobil tiež ako sparingpartner pre profesionálov.
Pripravoval sa na svoj dlho očakávaný profesionálny debut, ktorý sa mal uskutočniť na začiatku budúceho roka. Jeho tréner Titan Rodríguez vyjadril hlboký smútok: „Toľko nesplnených snov, toľko rozhovorov a dôvery, ktorú sme si navzájom dávali, aby sme dosiahli všetko. Časť môjho srdca ide s tebou.“
Zdroj: SITA.sk - Mladého mexického boxera zabili mačetou vo vlastnom dome, keď bránil svoju sestru © SITA Všetky práva vyhradené.
