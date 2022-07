Mladého motorkára zrejme stála nepozornosť život po tom, čo sa zrazil s dvomi autami (foto)

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Novozámockí policajti boli vo štvrtok dopoludnia vyslaní k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/75 v smere z Nových Zámkov na Tvrdošovce. Ako informuje Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, zrazil sa tam motocykel s dvoma vozidlami.Tragickú nehodu podľa polície spôsobil 29-ročný motocyklista, ktorý si pravdepodobne nevšimol pred sebou brzdiace nákladné auto, ktoré malo zapnuté všetky štyri smerovky. Zozadu narazil do ľavej zadnej časti auta a jeho telo náraz vymrštil do protismeru do osobného auta Hyundai.„Presná príčina, miera zavinenia a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla nitrianska polícia.