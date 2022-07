Orbán sa vo Viedni netajil svojimi silnými protimigračnými postojmi. Vraj nie je rasista, iba chráni maďarskú kultúru

Orbán odmieta migrantov

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer sa vo štvrtok vo Viedni stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na bilaterálnych rokovaniach.Tie sa sústredili na migráciu, ekonomické väzby či vojnu na Ukrajine a jej následky, najmä čo sa týka sankcií na ruské energie. Lídri tiež avizovali spoločnú konferenciu so Srbskom o tom, ako potláčať nelegálnu migráciu.Orbán vo Viedni kládol dôraz na jeho protiimigračnú agendu a trval na tom, že je nutné brániť kultúru jeho krajiny pred vonkajšími vplyvmi.„Nechcem, aby sa Maďarsko stalo imigračnou krajinou, a nechcem, aby sa v Maďarsku posilnila migrácia. Vždy som zastával tento názor a budem v tom pokračovať, toto nemá biologický základ. Pre nás to nie je rasový problém. Toto je otázka kultúry. Jednoducho, naša civilizácia by mala byť zachovaná tak, ako je teraz,“ vyhlásil.Nehammer zas označil migráciu za výzvu, s ktorou treba bojovať. Poukázal na to, že v prvej polovici roka Rakúsko prijalo viac ako 80-tisíc utečencov z Ukrajiny a zhruba 30-tisíc ďalších žiadostí o azyl. Príchod týchto ľudí nazval „výzvami, ktorým Rakúsko v súčasnosti čelí okrem energetickej krízy, inflácie a pandémie“.Stretnutie sa uskutočnilo pár dní po tom, čo Orbán vo svojom príhovore v Rumunsku vystúpil proti spoločnosti „zmiešaných rás“, čo vyvolalo vlnu pobúrenia u maďarskej opozície i v Európe a dokonca pre to odstúpila aj jeho dlhoročná poradkyňa.Nehammer, dištancujúc sa od takýchto vyjadrení, pre novinárov uviedol, že svojmu maďarskému kolegovi povedal, že „v Rakúsku odmietame, čo najdôraznejšie odsudzujeme akúkoľvek formu bagatelizácie alebo relativizácie rasizmu či dokonca antisemitizmu“.