Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Mladej Slovenke nestačilo 10 mečbalov, ale aj tak zvíťazila. Vargová je vo štvrťfinále v Košiciach – VIDEO
Nina Vargová zvládla vyše trojhodinový tenisový maratón v Košiciach.
21.5.2026 (SITA.sk) - Nina Vargová zvládla vyše trojhodinový tenisový maratón v Košiciach.
Nina Vargová sa ako jediná Slovenka prebojovala do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji Slovak Open v Košiciach. Vo vyše trojhodinovom boji na antuke košického NTC si poradila s ruskou súperkou Jekaterinou Ovčarenkovovou 3:6, 6:3, 7:5.
Súperkou 20-ročnej Vargovej v súboji o postup do semifinále bude Poľka Martyna Kubková. Hrá sa už vo štvrtok od 14.00 h.
Absolútny vrchol celého zápasu Vargovej proti Ovčarenkovovej bola koncovka tretieho setu. Slovenka brejkla Rusku na 6:5, ale potom potrebovala pri svojom podaní jedenásť mečbalov, kým ukončila zápas. Záverečný gem trval 29 minút a tretí set hodinu a pol.
Boj o každú loptičku
"Bolo to náročné fyzicky a najmä mentálne. Bol to boj o každú loptičku. V prvom sete som zbytočne stratila koncentráciu a súperka zahrala aktívnejšie. V druhom sete som začala lepšie čítať jej hru a zmenila pár vecí. Trápila som sa na returne, lebo dobre podávala. Potom som ju však brejkla na 5:3 a doservovala si set do víťazného konca," zhodnotila Vargová prvé dva sety na webe Slovenského tenisového zväzu.
V neuveriteľnom dvanástom geme tretieho setu Vargová premenila až jedenásty mečbal, pričom sedemkrát odvrátila brejkbal súperky. K dramatickej koncovke zápasu mladá Slovenka, ktorej patrila pred turnajom 576. priečka v rebríčku WTA vo dvojhre, podotkla:
Odvážna súperka
"Súperka už nemala čo stratiť a takmer vždy zahrala pri mojom mečbale odvážne lopty čo najbližšie k čiaram. Trafila toho dosť, preto pre mňa nebolo mentálne ľahké postaviť sa na ďalšiu výmenu. Nakoniec som to zvládla, čo bol super pocit. Som rada, že som to zvládla."
Finále už v sobotu
Dvadsiate šieste medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise žien sa po niekoľkých rokoch opäť hrajú na antuke. Dejiskom je premiérovo NTC Košice a patrí do kalendára ITF do kategórie W75. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasom dvojhry v sobotu 23. mája.
Zdroj: SITA.sk - Mladej Slovenke nestačilo 10 mečbalov, ale aj tak zvíťazila. Vargová je vo štvrťfinále v Košiciach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti – ANKETA, FOTO
Keď legenda prekoná inú legendu. Genoni má už viac shutoutov na MS ako Holeček – VIDEO
