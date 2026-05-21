 Meniny má Zina
21. mája 2026

Mladej Slovenke nestačilo 10 mečbalov, ale aj tak zvíťazila. Vargová je vo štvrťfinále v Košiciach – VIDEO


Nina Vargová zvládla vyše trojhodinový tenisový maratón v Košiciach. Nina Vargová sa ako jediná Slovenka prebojovala do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji Slovak Open v Košiciach. Vo vyše ...



Nina Vargová zvládla vyše trojhodinový tenisový maratón v Košiciach.


Nina Vargová sa ako jediná Slovenka prebojovala do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji Slovak Open v Košiciach. Vo vyše trojhodinovom boji na antuke košického NTC si poradila s ruskou súperkou Jekaterinou Ovčarenkovovou 3:6, 6:3, 7:5.

Súperkou 20-ročnej Vargovej v súboji o postup do semifinále bude Poľka Martyna Kubková. Hrá sa už vo štvrtok od 14.00 h.

Absolútny vrchol celého zápasu Vargovej proti Ovčarenkovovej bola koncovka tretieho setu. Slovenka brejkla Rusku na 6:5, ale potom potrebovala pri svojom podaní jedenásť mečbalov, kým ukončila zápas. Záverečný gem trval 29 minút a tretí set hodinu a pol.

Boj o každú loptičku


"Bolo to náročné fyzicky a najmä mentálne. Bol to boj o každú loptičku. V prvom sete som zbytočne stratila koncentráciu a súperka zahrala aktívnejšie. V druhom sete som začala lepšie čítať jej hru a zmenila pár vecí. Trápila som sa na returne, lebo dobre podávala. Potom som ju však brejkla na 5:3 a doservovala si set do víťazného konca," zhodnotila Vargová prvé dva sety na webe Slovenského tenisového zväzu.



V neuveriteľnom dvanástom geme tretieho setu Vargová premenila až jedenásty mečbal, pričom sedemkrát odvrátila brejkbal súperky. K dramatickej koncovke zápasu mladá Slovenka, ktorej patrila pred turnajom 576. priečka v rebríčku WTA vo dvojhre, podotkla:

Odvážna súperka


"Súperka už nemala čo stratiť a takmer vždy zahrala pri mojom mečbale odvážne lopty čo najbližšie k čiaram. Trafila toho dosť, preto pre mňa nebolo mentálne ľahké postaviť sa na ďalšiu výmenu. Nakoniec som to zvládla, čo bol super pocit. Som rada, že som to zvládla."


Finále už v sobotu


Dvadsiate šieste medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise žien sa po niekoľkých rokoch opäť hrajú na antuke. Dejiskom je premiérovo NTC Košice a patrí do kalendára ITF do kategórie W75. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasom dvojhry v sobotu 23. mája.


Zdroj: SITA.sk - Mladej Slovenke nestačilo 10 mečbalov, ale aj tak zvíťazila. Vargová je vo štvrťfinále v Košiciach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti – ANKETA, FOTO
Keď legenda prekoná inú legendu. Genoni má už viac shutoutov na MS ako Holeček – VIDEO

