Mladí by po nástupe do práce mali začať šetriť, pomôže zápis výdavkov

Ilustračná snímka. Foto: INEX Slovakia Foto: INEX Slovakia

Bratislava 3. septembra (TASR) - Napriek tomu, že mladí ľudia sú na tom s výrazne nižším príjmom horšie ako ich starší kolegovia, majú najlepšiu finančnú štartovaciu pozíciu. Vďaka niekoľkým desaťročiam aktívneho pracovného života pred sebou si dokážu vytvoriť najvyššie rezervy a zabezpečiť sa. Od ich prvého dňa v práci by si mali osvojiť niekoľko finančných návykov.Základom je sporenie. Naučiť sa to však nie je jednoduché, ak mladý človek býva u rodičov. "Základom je vytvoriť si sporiaci návyk. Osvedčilo sa nastaviť si trvalý príkaz na prevod fixnej časti platu do pravidelného investovania, a zároveň na sporiaci účet, kde sa tvorí krátkodobá rezerva. Ak si mladý človek zvykne žiť z menšieho príjmu, je to najlepší tréning do života pre zvládanie neskorších pravidelných výdavkov," radí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.Dôležitým krokom je aj začať si viesť evidenciu príjmov a výdavkov. Najmä výdavky postupne pribúdajú čím ďalej, tým viac, preto je ideálne, ak si mladý človek zvykne zapisovať jednoduché domáce účtovníctvo už od prvých výplat. Bude tak mať dokonalý prehľad nielen o tom, koľko a na čo míňa, ale predovšetkým o tom, koľko mu mesačne zostáva na jeho ciele.Riešením, ako si sporiť na dôchodok, je aj druhý pilier, do ktorého je vstup možný do 35 rokov.myslí si Búlik. Pri vstupe do druhého piliera je potrebné vybrať si správcu a fond alebo kombináciu fondov, v ktorých si bude mladý človek sporiť.hovorí Búlik.Na trhu práce sa firmy predbiehajú aj v benefitoch pre zamestnancov. Často medzi nimi nechýba príspevok do tretieho piliera.hovorí Búlik. Mladí ľudia by mali vkladať maximálnu sumu, aby získali maximálny príspevok od zamestnávateľa.Potrebné je si sporiť aj na vlastné bývanie. Národná banka Slovenska postupným sprísňovaním podmienok hypoték sťažila situáciu najmä mladým ľuďom na začiatku kariéry. Navyše, Ministerstvo financií SR od roku 2018 zrušilo štátnu podporu pre mladých, ktorá im úrok znižovala až na nulu. Bez vlastných úspor je dnes cesta k bývaniu oveľa ťažšia.približuje Búlik.Úspory v objeme piatich percent ceny bytu sa pritom dajú využiť na zálohu, usporených 10 % z ceny bytu dáva mladému človeku šancu získať 90 % hypotéku a vyhnúť sa výrazne predraženému spotrebného úveru, 20 % z ceny bytu zabezpečuje nižší úrok na hypotéke a 30 % z ceny bytu dáva podľa Búlika istotu vôbec najnižšieho úroku na trhu.