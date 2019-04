Mladí hokejisti štartujú proti Rusku, Čacho: Máme vyvážené mužstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia SR "18" na MS vo Švédsku:

Brankári: Samuel Hlavaj (Lincoln Stars, USHL), Šimon Latkóczy (Dukla Trenčín), Patrik Kozel (Vaasan Sport, Fín.)



Obrancovia: Michal Beňo (JYP Jyväskylä, Fín.), František Gajdoš (Sparta Praha, ČR), Andrej Golian (HC 07 Detva), Matúš Hlaváč (HC Olomouc, ČR), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Matúš Lukáš Lavička (MHA Martin), Dávid Mudrák (TUTO Hockey, Fín.), Oliver Turan (Acadie-Bathurst Titan, QMJHL)



Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QMJHL), Juraj Eliaš (EC Red Bull Salzburg, Rak.), Jozef Haščák (HK Dukla Trenčín), Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš (Lulea HF, Švéd.), Samuel Krajč (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica), Alex František Kupka (HC Slovan Bratislava), Ján Lašák (South Florida Hockey Academy, USA), Michal Mrázik (Rögle BK, Švéd.), Dominik Sojka (HC '05 Banská Bystrica), Lukáš Škvarek (Springfield Jr. Pics, USPHL), Artur Turanský (Selects Hockey Academy, USA), Adrián Valigura (HK ŠKP Poprad)



Realizačný tím: manažér - Imrich Antal, hlavný tréner - Viliam Čacho, asistenti trénera - Richard Kapuš, Róbert Rehák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, lekár - Stanislav Beli, maséri - Miroslav Harvančík, Michal Hrtús, médiá - Jakub Homoľa



Örnsköldsvik 17. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov čaká od štvrtka vrchol celej sezóny. Na majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v mestách Örnsköldsvik a Umea (18. - 28. apríla), sa v základnej B-skupine stretnú postupne s rovesníkmi z Ruska, USA, domáceho Švédska a Lotyšska.Zverenci Viliama Čacha odohrajú všetky štyri skupinové súboje v hale Fjällräven Center v Örnsköldsviku, do ktorej sa zmestí 7350 divákov. Duely A-skupiny, v ktorej sa predstavia Česi, Bielorusi, Kanaďania, obhajcovia titulu Fíni a Švajčiari, budú v menšej A3 Arene v meste Umea s kapacitou 5400 miest. Hrací systém MS "18" sa nezmenil, z oboch päťčlenných skupín postúpia do vyraďovacej fázy štyri najlepšie tímy, mužstvá na piatych priečkach čaká boj o záchranu v sérii na dva víťazné zápasy. Vo štvrťfinále sa stretnú tímy tradičným krížovým spôsobom (1A-4B, 1B-4A, 2A-3B a 2B-3A), šampionát vyvrcholí duelom o 3. miesto a finálovým súbojom 28. apríla v Örnsköldsviku.Vlani mladí Slováci dokázali v skupine zdolať rivalov z Česka 5:2 a s Rusmi prehrali 5:6 po nájazdoch. Do štvrťfinále postúpili z 3. miesta, kde však už boli nad ich sily neskorší bronzoví medailisti Švédi (1:6). Na šampionáte obsadili siedme miesto. Aj tento rok zostáva primárnym cieľom postup zo skupiny, každá výhra nad tímom zo silnej šestky by bola úspech navyše.povedal pred štartom šampionátu tréner Čacho.Lídrom tímu by mal byť Maxim Čajkovič, útočník tímu Saint John Sea Dogs (QMJHL) bol vlani druhý najproduktívnejší hráč na MS "18", keď v piatich zápasoch nazbieral 11 bodov (4+7). V kádri je 15 legionárov, deviati hokejisti pôsobili v sezóne 2018/2019 na klubovej úrovni na Slovensku. Reprezentační tréneri myslia už aj smerom k budúcoročným MS, keď nominovali piatich hráčov ročníka 2002, menovite sú to brankár Šimon Latkóczy, obranca Samuel Kňažko a útočníci Samuel Krajč, Martin Chromiak a Ján Lašák ml.vysvetlil Čacho. Rovnaký princíp uplatnili tréneri aj v minulej sezóne, keď sa na MS predstavilo sedem mladších hráčov, tí by tento rok mohli byť lídrami tímu.citoval trénera oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Do záverečnej nominácie sa nedostal obranca Matej Ilenčík, ktorého škrtli tréneri z menoslovu po generálke so Švajčiarmi. Tréneri majú v kádri 24 hráčov, zapísať však môžu na šampionátovú súpisku maximálne troch brankárov a 20 korčuliarov.spresnil Čacho.Slovákom sa v záverečnej príprave veľmi nedarilo. Prehrali v Žiline s Rakúskom 2:3, v Kravařoch s domácimi Čechmi 2:6 a 1:5 a v rámci sústredenia vo Vierumäki s domácimi Fínmi 0:5. Jediné víťazstvo dosiahli až v generálke na MS so Švajčiarmi (6:4).povedal asistent trénera Richard Kapuš. Hráči si takisto uvedomujú, že v porovnaní s prípravou musia podať na MS lepšie výkony, ak chcú byť úspešní.vyjadril sa obranca fínskeho TPS Turku Samuel Kňažko.dodal útočník Lukáš Škvarek z amerického Springfieldu (USPHL).Slovenskázačne svoje účinkovanie na MS štvrtkovým súbojom s Ruskom (15.30), o 24 hodín neskôr nastúpi proti obhajcom striebra Američanom, po dni voľna ju čaká v nedeľu duel s domácimi Švédmi (19.30). S minimálnym časom na odpočinok absolvuje o deň neskôr na záver skupiny zápas s Lotyšskom (15.30), ktorý môže byť kľúčový z hľadiska postupu.SR "18" zatiaľ vybojovala na MS tejto vekovej kategórie dve medaily. V roku 1999 vydolovala v Nemecku bronz, v Jaroslavli 2003 dosiahla zatiaľ historické maximum v podobe striebra.štvrtok 18. apríla, 15.30: Rusko - SRpiatok 19. apríla, 15.30: SR - USAnedeľa 21. apríla, 19.30: SR - Švédskopondelok 22. apríla, 15.30: Lotyšsko - SR