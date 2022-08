Mladí Japonci by mali piť viac alkoholu, budúcnosť saké je ohrozená a štátu rapídne klesajú príjmy

Propagácia alkoholu

Štátu klesajú príjmy

Najprestarnutejšia populácia na svete

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Mladšia generácia Japoncov pije menej alkoholu ako ich rodičia, čo zasiahlo príjmy krajiny z daní na alkoholické nápoje, ako napríklad sake.Japonský daňový úrad preto prišiel s nápadom na celonárodnú súťaž nápadov, ako tento trend zvrátiť. Cieľom kampane Sake Viva! je prísť s plánom, ako spraviť pitie alkoholu atraktívnejším a tým posilniť priemysel. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Súťaž žiada ľudí vo veku 20 až 39 rokov o nápady, ako medzi ich rovesníkmi posilniť záujem o japonské sake, šóčú, whiskey, pivo alebo víno.Podľa organizácie, ktorá stojí za súťažou, viedli nové zvyklosti, čiastočne vyvolané pandémiou COVID-19 , a tiež starnúca populácia k poklesu predaja alkoholu. Od súťažiacich očakávajú, že prídu s propagáciou, brandingom či dokonca pokrokovými plánmi s použitím umelej inteligencie.Reakcie na kampaň sú podľa japonských médií zmiešané. Zatiaľ čo niektorí kritizujú snahu podporovať nezdravé návyky, iní ponúkajú rôzne vtipné nápady, ako napríklad, že by mohli slávne herečky „účinkovať“ ako virtuálne hostesky v digitálnych kluboch.Súťažiaci môžu svoje nápady posielať do septembra a najlepšie z nich budú rozvíjať ďalej s pomocou expertov. V novembri následne odprezentujú finálne návrhy.Podľa webstránky kampane sa japonský trh s alkoholom zmenšuje a výrazným faktorom za týmto trendom sú staršia populácia spolu s klesajúcou pôrodnosťou.Najnovšie dáta daňového úradu ukazujú, že ľudia v roku 2020 pili menej ako v roku 1995, pričom čísla klesli zo 100 litrov ročne na 75 litrov ročne.Postupne tiež rokmi klesli aj príjmy z daní za alkohol. Podľa novín The Japan Times predstavovali v roku 1980 asi 5 % celkových príjmov, zatiaľ čo v roku 2020 tvorili len 1,7 %. Svetová banka uvádza, že takmer tretina (29 %) japonskej populácie je veku 65 rokov a viac, čo predstavuje najväčší podiel na svete.BBC v tejto súvislosti pripomína, že obavy o budúcnosť sake nie sú jediným problémom, ktorý to predstavuje pre japonskú ekonomiku.Rastú tiež, napríklad, obavy, či bude v budúcnosti dostatok mladých zamestnancov pre isté typy povolaní a starostlivosť o seniorov.