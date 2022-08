Ústavnoprávny výbor má na prorodinný balíček iný názor ako prezidentka a verí, že súd ho podrží (video)

Verejné financie sa nerozbíjajú

Protiústavný je z troch dôvodov





Od budúceho roka sa má zaviesť tzv. krúžkovné pre deti v sume 60 eur, prídavok na dieťa sa má zvýšiť na 40 eur a stúpnuť má aj daňový bonus na deti nad 15 rokov veku na 50 eur a na deti do 15 rokov na 100 eur.



Zruší sa však jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole.



Skončí sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši. Automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima sa ruší aj pri daňovom bonuse.





18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR sa nestotožňuje so stanoviskom prezidentky SR Zuzany Čaputovej, podľa ktorého schválený balíček prorodinných opatrení nie je v súlade s Ústavou SR . Na tlačovej besede to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO).Väčšina členov výboru sa podľa neho zhodla na tom, že schválený zákon je v súlade s Ústavou SR a podanie hlavy štátu nie je opodstatnené. Takéto stanovisko podľa Vetráka schválilo sedem z dvanástich členov ústavnoprávneho výboru.Člen ústavnoprávneho výboru NR SR Dominik Drdul (OĽaNO) poukázal na to, že ustanovenie zákona o tom, že zrýchlené legislatívne konanie je opodstatnené pri hospodárskych škodách hroziacich štátu, sa dá vykladať širšie.„Pojem štát sa dá vykladať tak, že štát sme my všetci," povedal. Ak teda škody hrozia občanom, parlament môže podľa Drdula pristúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu.Šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák tiež odmieta stanovisko prezidentky SR, podľa ktorého schválenie prorodinných opatrení bolo hrubým zásahom do rozpočtovej zodpovednosti.„Ak je dnes deficit verejných financií lepší ako vlani a je lepší výber daní, nič nesignalizuje tomu, že by sa rozbíjali verejné financie," povedal. Je presvedčený o tom, že Ústavný súd SR tieto prorodinné opatrenia "podrží".Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v polovici júla obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so schváleným balíčkom prorodinných opatrení. Ústavný súd SR zároveň požiadala o pozastavenie účinnosti zákona v prípade, ak nerozhodne do 1. januára 2023.Je presvedčená, že prijatý balíček je protiústavný z troch dôvodov. Celý zákon parlament podľa nej prijal v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod.„Som presvedčená, že inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s Ústavou SR, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie,“ vysvetľuje Zuzana Čaputová. Obsahom zákona sa podľa prezidentky porušili ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.