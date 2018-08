Mladí ľudia budú diskutovať s expertmi o uplatnení sa na trhu práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa bude 27. augusta konať konferencia medzinárodného projektu Inovatívny rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí. Oficiálnym partnerom a spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave. Projekt INDESK je realizovaný a spolufinancovaný s podporou Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Medzinárodný projekt koordinuje spoločnosť Trexima Bratislava." vysvetľuje dôvody, pre ktoré sa spoločnosť rozhodla ísť do tohto projektu, jej generálny riaditeľ Géza Mihály.INDESK je projekt zameriavajúci sa na preskúmanie úspešných medzinárodných programov a prístupov v oblasti podpory a rozvoja podnikania mladých ľudí, navrhnutie vzdelávacieho programu a vytvorenie voľne dostupnej e-learningovej platformy využiteľnej v rámci podnikateľského vzdelávania a motivácie mladých ľudí k podnikaniu.Vzdelávací program vychádza z diskusných okrúhlych stolov a dotazníkového prieskumu, ktoré boli realizované v partnerských krajinách Francúzsku, Maďarsku, Holandsku a na Slovensku. Pri tvorbe tréningového programu jeho autori brali do úvahy štúdie o podnikateľských príležitostiach mladých ľudí v EÚ.Na konferencii zaznejú odpovede na otázky mladých ľudí, a síce, aké to je stať sa podnikateľom, či je to zložité a podobne.K diskutovanej téme ako podporiť podnikavosť mladých ľudí sa budú vyjadrovať odborníci z oblasti vzdelávania a mladí podnikatelia.Cieľom konferencie je šíriť myšlienku podpory podnikavosti a predstaviť možnosti, ako napomôcť mladým ľuďom čeliť výzve uplatnenia sa na trhu práce tým, že si budúcnosť aktívne vybudujú jej samostatným vytvorením.TASR informovala spoločnosť Trexima.