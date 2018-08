V orgánoch piešťanskej letiskovej spoločnosti došlo k zmene

Na snímke budova Letiska Piešťany. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Piešťany 24. augusta (TASR) – Zefektívnenie činnosti a. s. Letisko Piešťany bolo dôvodom zvolania piatkového mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Akcionár mesto Piešťany na ňom podal návrh na odvolanie svojho zástupcu v predstavenstve, nakoľko neplnil úlohy, ktorými bol poverený. Novým členom predstavenstva po Otakarovi Mikyskovi sa stal po akceptácii zástupcov ostatných dvoch akcionárov – Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a ministerstva dopravy - Bohumil Klečák. Informovala o tom po skončení VZ predsedníčka predstavenstva Anna Mierna.Uviedla, že a. s. má zámer vziať si komerčný úver, ktorým chce refinancovať súkromnú pôžičku, ktorú spoločnosť má od súkromných osôb. Podľa jej slov ide o sumu 500.000 eur. Úver je, ako informovala, predrokovaný za lepších podmienok a vo výške 800.000 eur, čo by v prípade potreby umožnilo použiť časť prostriedkov aj na investície. Súkromnú pôžičku zdedilo súčasné predstavenstvo a.s. po predchádzajúcom, kedy s predsedom TTSK a predsedom predstavenstva Tiborom Mikušom prijalo okrem iného od bývalého člena dozornej rady, právnika, pracujúceho vtedy pre TTSK Petra Sopka, viac ako 300.000 eur. Veriteľmi a.s. sú aj ŽOS Trnava a SMS TTSK, s.r.o. Letisko by malo za nový komerčný úver ručiť pozemkami, ktoré sú podľa Miernej v hodnote 1,9 milióna eur.TTSK vlastní v a.s. 57,3 %, 22,3 % má mesto Piešťany a 20,4 % ministerstvo dopravy. Spoločnosť sa snaží konsolidovať hospodársku situáciu, vytiahnuť letisko z červených čísel aj hľadaním nového investora, a ďalšími krokmi. V roku 2017 hrozila a.s. likvidácia, ktorú zastavil až protest verejnosti a zainteresovanie sa viacerých poslancov opozície v NR SR, vrátane súčasného predsedu TTSK Jozefa Viskupiča.