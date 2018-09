Mladí ľudia dlhujú najmä mobilným operátorom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. septembra (TASR) - Mladí ľudia na Slovensku majú najviac dlhov, ktoré nedokážu splácať, u mobilných operátorov. Ich podlžnosti za telefonovanie a prenos dát, ktoré sú po lehote splatnosti, dosahujú niekoľko miliónov eur. Vyplýva to z evidencie EOS KSI Slovensko, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok.Telekomunikačným spoločnostiam dlhuje peniaze až 12.000 Slovákov do 28 rokov, ktorých eviduje EOS KSI. V tejto vekovej skupine je ich najviac a spolu majú zaplatiť vyše 5,3 milióna eur. Ide o nesplácané pohľadávky v ťažkej delikvencii s omeškaním splácania aj jeden rok.Najvyšší dlh jednotlivca pritom dosahuje 8580 eur. K takejto vysokej sume sa môžu dopracovať ľudia, ktorí mali napríklad extrémnu spotrebu na prenose dát doma, ale ešte pravdepodobnejšie v zahraničí. Alebo prekročili predplatené balíky tým, že telefonovali na neznáme čísla do iných krajín.Okrem telekomunikačných spoločností dlhujú mladí ľudia do 28 rokov aj bankám a nebankovkám. V týchto odvetviach je dlžníkov menej, len takmer 6000, ale dlhujú omnoho vyššie sumy, spolu vyše 19 miliónov eur. Opäť ide o záväzky po lehote splatnosti, ktorých neúspešné vymáhanie banky a nebankovky presunuli na inkasnú spoločnosť EOS KSI.Ďalšie záväzky majú mladí ľudia v poisťovniach či lízingových spoločnostiach. Vyše 1,2 milióna eur dlhujú napríklad za škody, ktoré spôsobili nepoistenými autami." dodáva Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.