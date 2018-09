Stále viac daňovníkov komunikuje s finančnou správou elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 17. septembra (TASR) - Pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou sa daňové subjekty registrujú priebežne. Aktuálne je zaregistrovaných už viac ako 555.000 daňových subjektov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370.000.Neodkladať registráciu na portáli finančnej správy už nemôžu najmä tie fyzické osoby podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 na koniec septembra. Do 1.10.2018 musí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 odovzdať celkom 19.260 fyzických osôb a 918 právnických osôb. Ide o daňovníkov, ktorí mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia.zdôrazňuje Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.Finančná správa zjednodušila proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. Najdôležitejšou zmenou je zjednotenie registrácie a autorizácie do jedného kroku. Ide o uľahčenie procesov tým fyzickým osobám podnikateľom, ktoré konajú vo svojom mene - nemusia absolvovať krok autorizácie. Stačí po vyplnení registračného formulára zaškrtnúť políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie" priamo pod formulárom. Autorizáciu za subjekt vykoná finančná správa.Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, teda najneskôr do januára 2019.