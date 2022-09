Mladí ľudia na Slovensku neveria politikom a cítia ich nezáujem, menej dôverujú aj prezidentke Čaputovej

So zotrvaním v EÚ a NATO súhlasia

Výrazná zmena v dôvere v inštitúcie

Klesla aj dôvera v prezidentku

11.9.2022 (Webnoviny.sk) - Mladí ľudia na Slovensku nedôverujú politikom. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska , ktorý na vzorke 1 055 respondentov realizovala v apríli tohto roku agentúra Focus Zatiaľ čo dôvera v demokraciu a vôľa pre zotrvanie v európskych a euroatlantických štruktúrach sa medziročne u mladých ľudí zvyšuje, ich dôvera v politikov klesá. Politickým stranám v určitej miere dôveruje len každý piaty mladý človek na Slovensku. Vláde vyjadrilo podporu 30 % respondentov.Výrazná väčšina oslovených mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov (83 %) verí, že demokracia je najlepší politický systém pre ich život, a súhlasia so zotrvaním v Európskej únii (82 %) a v NATO (73 %).Intenzívne však vnímajú, že politici sa o mládež nezaujímajú (84 %). Len necelá štvrtina respondentov si myslí, že dokáže ovplyvniť politické rozhodnutia v krajine. Najviac mladí dôverujú mládežníckym a študentským iniciatívam (71 %), druhou najdôveryhodnejšou inštitúciou je miestna samospráva (69 %), nasledujú Európska únia (68 %), armáda (63 %) a NATO (61 %).Viac ako polovica respondentov dôveruje vedeniu vyšších územných celkov (55 %), polícii (55 %), prezidentke (54 %) a mimovládnym organizáciám (53 %). Väčšina mladých ľudí nedôveruje súdom, pozitívne ich hodnotí len 38 %. Najnedôveryhodnejšou inštitúciou sú slovenské politické strany, ktorým verí len každý piaty mladý človek (21 %).Výskumníčka Rady mládeže Slovenska Katarína Čavojská skonštatovala, že dôvera v inštitúcie sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Je to najmä v dôsledku parlamentných volieb v roku 2020 a nástupu covidu.„Za posledné roky sa posilnila dôvera v samosprávy a vyššie územné celky, zrejme pre ich neprehliadnuteľnú aktivitu v období najhlbšej krízy spôsobenej pandémiou. Významný a kontinuálny nárast dôvery sledujeme v prípade Európskej únie. Relatívne stabilne sú v dôvere medzi mladými ľuďmi umiestnené silové zložky,“ uviedla Čavojská.Menej mladých ľudí dnes verí prezidentke Zuzane Čaputovej . V lete 2020 jej vyjadrilo dôveru 73 % respondentov, aktuálne je to 54 %. K posilneniu podpory došlo u mimovládnych organizácií.„Hlavne v čase pred parlamentnými voľbami v roku 2020 čelili prakticky bezprecedentným útokom, a to aj zo strany vládnych predstaviteľov. Odzrkadlilo sa to aj na ich dôveryhodnosti medzi mladými ľuďmi, ktorá sa prepadla na 35 %, v súčasnosti im dôveruje 54 % respondentov,“ informovala Čavojská.Nárast dôvery si Rada mládeže Slovenska spája hlavne s aktivitou mimovládok počas pandémie a po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári 2022.Počet mladých ľudí, ktorí si myslia, že majú názory, ktoré sa oplatí si vypočuť, oproti roku 2020 výraznejšie narástol (z 39 % na 51 %) a väčšina si myslí, že rozumie, ako funguje spoločnosť a politika (61 %). Asi tri štvrtiny mladých ľudí by uvítali vytvorenie príležitostí, kde by sa mohli stretávať s politikmi, buď v online priestore, alebo priamo fyzicky.