Toto zrejme budú noví ministri, ktorých Heger navrhol prezidentke Čaputovej

aktualizované 11. augusta 2022, 13:18



Heger ako dočasný minister

Autonómia od Matoviča

11.9.2022 (Webnoviny.sk) -Premiér Eduard Heger navrhol prezidentke tri mená na posty odchádzajúcich ministrov za SaS. Uvádza to Denník N. Podľa portálu na postnavrhol predsedu Slovenskej advokátskej komory Viliama Karasa , ktorý je známy tým, že sa zastával generálneho prokurátora Maroša Žilinku . Na post šéfanavrhol Karla Hirmana a zaPremiér už v sobotu v relácii RTVS Sobotné dialógy povedal, že prezidentke Zuzane Čaputovej odovzdal tri mená a požiadal ju, aby vedením rezortu školstva dočasne poverila jeho.Ku konkrétnym menám budúcich ministrov, ktorí by mali nahradiť odídených ministrov za SaS, sa nechcel vyjadriť, povedal, že o nich bude informovať.Premiér sa cíti byť úplne autonómny od svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča (OĽaNO). Nechcel sa vyjadrovať k vyjadreniam jeho odídeného poradcu Ivana Štulajtera, ktorý tvrdil, že Heger sa nevie vymaniť z Matovičovho vplyvu, povedal len, že informácie spoza zatvorených dverí by sa nemali vynášať.Ultimátum SaS považuje za veľkú chybu, ku ktorej nemalo dôjsť a bolo postavené na argumentoch, ktoré neboli pravdivé. O tom, či zvažoval, že by aspoň pohrozil demisiou, sa tiež nechcel vyjadrovať.