Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Mladí ľudia považujú slobodu za mimoriadne dôležitú hodnotu. Najdôležitejšou dimenziou slobody pre mladých ľudí je byť sám sebou. Slováci z generácie Z a mileniáli chcú rozhodovať o sebe a svojom živote a byť pri tom zodpovední. Ukázal to prieskum, ktorý pre Slovenskú sporiteľňu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravili spoločnosti Insight Diver a G82.povedal v utorok na stretnutí s médiami psychológ Marek Madro z internetovej linky dôvery pre mladých IPčko, ktorý sa na prieskume podieľal.Najviac slobody podľa výsledkov prieskumu priniesli dve iné historické udalosti. Podľa takmer polovice opýtaných je to vstup do EÚ, 39 % si myslí, že slobodu zabezpečil vstup do Schengenu. Až na treťom mieste s 36 % bola Nežná revolúcia. Prieskum tiež ukázal, že o udalostiach spred 30 rokov sa doma polovica mladých ľudí so svojimi rodičmi nikdy nerozprávala. Sedem ľudí zo 100 dokonca o Nežnej revolúcii nevie vôbec nič.Peniaze nezaručia slobodu ani životnú spokojnosť, ale môžu obidvom významne pomôcť. Podľa 53 % respondentov sú financie podmienkou pre spokojný život, nie sú však samy o sebe postačujúce" povedal Štefan Frimmer, šéf korporátnej komunikácie banky. Podľa neho, mladí majú jasno hlavne v tom, že chcú byť finančne nezávislí a sú pre to aj ochotní niečo urobiť. Sú v hospodárení celkom sebavedomí. To všetko naznačuje, že berú financie relatívne vážne a nie prehnane negatívne alebo s obavami.Sloboda je okrem iného dostatok času, ale aj peňazí. Na ich získanie je ale potrebné obetovať čas, a teda aj kus slobody. Podľa psychológa s uprednostnením väčšieho množstva času alebo financií vždy dochádza k strate istej slobody, či už finančnej, alebo časovej. To, ktorá z týchto slobôd je pre mladého človeka dôležitejšia, rozhoduje len on sám.Finančná sloboda pre mladých ľudí prichádza najčastejšie so sumou 500 eur mesačne. Toľko peňazí na míňanie by potrebovali na to, aby sa cítili slobodne. Každý desiaty sa by sa cítil slobodne so sumou viac ako tisíc eur, 12 % mladých na to stačí aj menej ako 50 eur mesačne.Tínedžeri sa nemôžu dočkať, keď budú mať 18 rokov. Tešia sa, že budú mať viac slobody. Dospelosť v očiach mladého človeka prináša vlastný príjem a väčšiu slobodu, po ktorej túžia. Na druhej strane sa však obávajú väčšej miery povinností a zodpovednosti.