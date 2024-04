Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny ukázali svoje nadanie v projekte Predveď svoj talent

11.4.2024 (SITA.sk) -Yelyzaveta Sniehirova z Centra pre deti a rodiny (CDR) Bernolákovo predstavila svoj umelecký talent. Vlastnoručne vyrába šperky, rôzne ozdoby a tiež krásne vyšíva. Pochádza z Ukrajiny a do Centra pre deti a rodiny prišla po vypuknutí vojny v roku 2022.Druhé miesto získal Martin Baloga z CDR Prešov. Martin predviedol svoj spevácky talent a umelecké nadanie v hre na klavíri, ktoré rozvíja aj na strednej škole.Tretie miesto udelila porota Zuzane Ághovej z CDR Bernolákovo, ktorá zaujala svojou zanietenou prácou so zdravotne znevýhodnenými deťmi i dospelými osobami. V tejto oblasti sa chce aj naďalej rozvíjať a venovať sa jej aj v budúcnosti.Porota udelila aj dve špeciálne ocenenia, ktoré získala nadaná klarinetistka Mária Balogová z CDR Prešov a talentovaný spevák, klavirista a organista Dominik Kišš z CDR Rimavská Sobota.Víťazi okrem životnej skúsenosti získali aj hodnotné ceny. Prvá stavebná sporiteľňa každému z nich venovala nový výkonný počítač, ktorý využijú pri ďalšom vzdelávaní alebo rozvoji svojho talentu ako aj účet stavebného sporenia môjDOMOV s veľmi zaujímavým finančným príspevkom, ktorý môže vytvoriť základ pre ich budúce vlastné bývanie."Cieľom nášho projektu je pomôcť týmto mladým ľuďom nájsť v sebe výnimočnosť, na ktorej môžu v budúcnosti stavať. Vďaka vecným a finančným darom im chceme aspoň trochu uľahčiť štart do samostatného života, ktorý je pre deti, ktoré vyrastali bez rodičov, ťažší ako pre ich rovesníkov. Stavebné sporenie so zaujímavým úvodným vkladom im zároveň pomôže vytvoriť si základ pre ich budúci domov. Som rád, že záujem o projekt každý rok rastie," hovoríKaždý z nich tiež získal podporu vo forme odborného mentoringu od ambasádorky projektu Renáty Názlerovej, ktorý im pomôže pri štarte do života."Naša krajina potrebuje každého mladého človeka, každý talent. A každý mladý človek musí vedieť, že spoločnosť o neho stojí. Že sme tu, pripravení ich podporiť na ich ceste za plnohodnotným dospelým životom,"Projektje určený mladým ľuďom vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny, alebo v Domove na polceste a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy. Zapojiť sa bolo veľmi jednoduché. Stačilo odpovedať na niekoľko otázok, v ktorých opísali, v čom sú dobrí a ako chcú na sebe v budúcnosti pracovať a rozvíjať svoj talent, a to bez akýchkoľvek obmedzení. Môže ísť o spev, tanec, programovanie na počítači, môžu ukázať, ako sa pripravujú na budúce povolanie, môžu maľovať, diskutovať či poukázať na svoje športové úspechy.Pozvanie do odbornej poroty prijali spolu s Renátou Názlerovou a Jiřím Plíškom aj, Mária Marcinová, riaditeľka odboru vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR a zástupcovia Centier pre deti a rodiny Timea Selnekovičová a Tomáš Smatana.Informačný servis