Prezidentka Čaputová sa v Bruseli stretla s európskymi lídrami, ľudí vyzvala k účasti na eurovoľbách

11.4.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v závere svojej prvej rozlúčkovej zahraničnej cesty v nemeckom Berlíne a belgickom Bruseli stretla s európskymi lídrami - predsedom Európskej rady Charlesom Michelom , predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolou a predsedníčkou Európskej komisie Súčasne na sociálnej sieti vyzvala všetkých ľudí, aby prišli v júni k volebným urnám a zúčastnili sa tak na voľbách do Európskeho parlamentu. „Je to naše právo. Európska únia totiž nie je niečo, čo sa nám deje - Európska únia sme my," uviedla.Ako sama tvrdí, je hrdá na to, koľko vecí sa v rámci EÚ podarilo presadiť. Dodáva, že aj iné, menšie štáty, ktoré sú členmi Únie, dokazujú, že vplyv v európskom spoločenstve nezávisí iba od veľkosti krajín.„Náš vplyv bude vždy priamoúmerný našej odhodlanosti brániť spoločné hodnoty, schopnosti budovať koalície a hľadať partnerov pre spoluprácu. Často hovorím, že počas svojho päťročného mandátu som zažila mnohé krízy. Ale zažila som aj to, ako sme si v nich ako jednotná EÚ dokázali pomôcť. Môžeme tak robiť preto, že zdieľame spoločné hodnoty - ochranu demokracie, ľudských práv či princípov právneho štátu," napísala prezidentka na sociálnej sieti.Pripomenula, že fungujúcu demokraciu a jej hodnoty si musíme aj naďalej na Slovensku, ale aj v celej Európe, chrániť.