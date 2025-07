Mladí neveria v budúcnosť na Slovensku a odchádzajú v rekordných číslach, progresívci vyzývajú vládu konať

Strácame konkrétnych ľudí, nie len čísla

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vláda nemá stratégiu

24.7.2025 (SITA.sk) - Vláda podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) ignoruje problém s odlivom mladých ľudí zo Slovenska. Ako hnutie poukázalo, Slovenská republika čelí alarmujúcemu odchodu mladých do zahraničia. Poslanec parlamentu za PS Dávid Dej upozornil, že ide o problém, ktorý ohrozuje budúcnosť našej krajiny.„Dnes už nejde len o štatistiky a čísla, ale o konkrétne stratené talenty, ktoré mohli meniť Slovensko k lepšiemu. Mladí ľudia odchádzajú, lebo neveria tomu, že na Slovensku môžu mať kvalitné vzdelanie, cenovo dostupné bývanie a zmysluplnú budúcnosť,” vyjadril sa.Progresívci poukazujú na najnovšie údaje od Inštitútu vzdelávacej politiky , podľa ktorých vlani odišlo študovať do zahraničia až 19,6 percenta maturantov, čo je najviac v histórii Slovenska. Za ešte alarmujúcejšie označili údaje o odlive najlepších študentov, napríklad spomedzi študentov s výbornými výsledkami z matematiky študuje v zahraničí až viac ako 60 percent.„Problémom však je, že mnohí z nich sa potom nevrátia na Slovensko. Vláda pod vedením Roberta Fica t o ale dlhodobo ignoruje. Nepriniesli žiadnu stratégiu, víziu ani ochotu zaoberať sa touto tému. Namiesto toho riešia iba sami seba,” myslí si Dej. Na vládu apeloval, aby čo najskôr predstavila plán na zastavenie takéhoto masívnemu odchodu mladých do zahraničia.„Ak to nezvládajú, nech radšej uvoľnia miesto tým, ktorí mladým veria a chcú pre nich budúcnosť na Slovensku,” poznamenal poslanec. Údaje, ktoré zverejnil IVP ukazujú, že zo Slovenska odchádza študovať do zahraničia dvakrát toľko študentov, ako je priemer EÚ.„Najhoršie je, že mnohí z týchto mladých ľudí sa už nevrátia žiť na Slovensku a chýbajú nám. Chýbajú v našej ekonomike, v našich regiónoch a v rodinách,” vraví členka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová . Podľa jej slov potrebuje Slovensko vládu, ktorá bude v úsilí prilákať týchto ľudí späť na Slovensko aktívnejšia.„Kým sa u nás nezlepší kvalita nášho zdravotníctva, školstva či podnikateľského prostredia, budeme naďalej prichádzať o talenty,” uzavrela poslankyňa.