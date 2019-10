Mladí programátori budú súťažiť v rámci Šarišského hackathonu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 2. októbra (TASR) - IT nadšenci si po druhý raz zmerajú sily na Šarišskom hackathone. Niekoľko desiatok mladých programátorov bude vyvíjať aplikácie a vytvárať inteligentné riešenia pre mesto Prešov. Druhý ročník podujatia sa uskutoční od piatka (4. 10.) do nedele (6. 10.) v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.uviedol pre TASR hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.Tri najlepšie tímy získajú finančnú odmenu. Porotcovia z rôznych IT firiem budú hodnotiť originalitu, tvorivosť, kreativitu, technickú náročnosť, relevanciu k téme, vyhotovenie funkčného prototypu, počet fungujúcich funkcií či kvalitu prezentácie.doplnil Tomek s tým, že pozvanie prijali aj viaceré osobnosti z radov odbornej verejnosti. Hovoriť budú napríklad o inováciách zo sveta IT, ktoré môžu byť prospešné v prostredí samosprávy.