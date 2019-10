PRIPRAVTE SA NA ZÁPCHY: Na viacerých úsekoch v Bratislave sú kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Na viacerých úsekoch v Bratislave treba v stredu popoludní počítať so zdržaniami. V kolónach sa môžu zdržať vodiči od desať minút do pol hodiny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.Do 30 minút si vodiči postoja na Einsteinovej ulici v Petržalke smerom na Prístavný most. Dvadsaťminútové zdržanie v kolóne je na diaľnici D1 od Prístavného mosta po Zlaté piesky, so zdržaním od 15 do 20 minút treba počítať na Bajkalskej, Račianskej, Dolnozemskej, Karadžičovej a Prievozskej ulici.O niečo kratšie si vodiči postoja aj na Mlynských Nivách, na Hradskej, Slovnaftskej, Záhradníckej a na Ulici Svornosti.