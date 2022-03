Mladí Progresívci a Mladí Saskári vyzvali Európsky parlament na skoré prijatie Ukrajiny do Únie

Vyzývajú na rýchle konanie

Boj za európske hodnoty

1.3.2022 - Ukrajina patrí do Európskej únie (EÚ) a je aj zodpovednosťou Slovenska stáť pri nej a konať ako jej spojenec. Zároveň by malo byť Ukrajine uľahčené členstvo v EÚ. V spoločnej výzve Európskemu parlamentu (EP) to vyhlásili mládežnícke politické organizácie Mladí Progresívci a Mladí Saskári.K ich spoločnej výzve sa pridali aj pridružené organizácie v Rumunsku, Litve, Poľsku, Česku a Maďarsku. V tlačovej správe o tom informoval Albert Vrzgula, podpredseda Mladých Progresívcov.Práve v utorok sa koná zasadnutie EP, na ktorom sa má prerokovať udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine. „My, ako mládežnícke organizácie Európy vyzývame vás – našich poslancov Európskeho parlamentu, predstaviteľov demokracie, aby ste konali rýchlo a podporili udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine,“ vyzvali organizácie v spoločnom stanovisku.Doplnili, že vo štvrtok 24. februára zmenila invázia Ruska na Ukrajinu realitu života v Európe a každým dňom sú hodnoty, na ktorých Európa stojí, porušované agresiou ruského prezidenta Vladimira Putina. „Spravodlivý boj Ukrajiny za ich budúcnosť je zároveň bojom za naše európske hodnoty. Hodnoty mieru, demokracie a humanity,“ vyhlásili.Pod výzvou sú podpísané aj organizácie USR Tineret z Rumunska, Lithuanian Liberal Youth z Litvy, Młodzi Nowocześni z Poľska, Mladé Ano z Českej republiky a Momentum TizenX z Maďarska.