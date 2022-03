Tieto podielové fondy boli v roku 2021 najúspešnejšie, rekord dosiahli aj ESG fondy

Rekordný rok pre ESG fondy, trhové prvenstvo pre Eurizon a VÚB banku

Nový, ešte zelenší fond

Nový, ešte zelenší fond sa stal v tejto kategórii najpredávanejším podielovým fondom, čím potvrdil svoju dlhodobo silnú pozíciu. Fond bol otvorený v roku 2006 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 434 miliónov eur.Druhým víťazným fondom bol, s najlepším pomerom výnosu a rizika vo svojej kategórii. Je to fond s domicilom v Luxemburgu, bol otvorený tiež v roku 2006 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 740 miliónov eur.Záujem o ESG fondy medziročne rastie a iba za minulý rok čisté predaje týchto fondov"Som rád, že vďaka silnej podpore VÚB banky naša skupina dosiahla na Slovensku čisté predaje ESG fondov v objeme 205,7 mil. EUR,Finančná skupina Intesa Sanpaolo (ISP), ktorej súčasťou je aj VÚB banka a Eurizon AM Slovakia, považuje "zelenú tému" za významnú prioritu a má v tejto oblasti významný rozsah aktivít. V decembri 2021 sa ISP pripojila aj k aktivite Net-Zero Banking Alliance (NZBA) s cieľom zvýšiť spoločné úsilie v boji proti zmene klímy. Tak ako skupina Intesa Sanpaolo, aj VÚB banka sa týmto zaväzujú k cieľu nulových emisií do roku 2050, nielen čo sa týka vlastných emisií, ale aj v rámci svojho úverového a investičného portfólia," hovorí Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon AM Slovakia.VÚB Banka zároveň predstavuje vo svojej ponukektorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá európskeho nariadenia označené ho skratkou SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), klasifikovaný ako článok 9 uvedeného nariadenia.je určený pre dlhopisových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na stredno až dlhodobé časové obdobie a investorom, ktorí majú pozitívny prístup k problematike životného prostredia.Tento fond investuje hlavne do štátnych alebo podnikových dlhopisov, ktoré sú emitované s cieľom financovania projektov šetrných k podnebiu a životnému prostrediu, napríklad obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti, prevencie znečisťovania, ekologickej dopravy, riadenia vodných zdrojov, cyklického hospodárstva, zachovania biodiverzity a ekologickej výstavby. Ide o tzv. zelené dlhopisy.