Mladí Slováci dosiahli na Hlinka Gretzky Cupe druhý najlepší výsledok od roku 2003, po výhre nad Nemeckom obsadili piate miesto

Pochvalu dostal aj brankár Prádel

Bilancia dve víťazstvá a dve prehry

10.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskí mladíci obsadili konečné 5. miesto na prestížnom turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone. Vo svojom záverečnom vystúpení zverenci trénera Martina Dendisa zdolali Nemcov 5:2 (0:0, 1:0, 4:2) a dosiahli najlepší výsledok na tomto podujatí od strieborného ťaženia tímu okolo Juraja Slafkovského Dalibora Dvorského pred troma rokmi v Piešťanoch.V súboji proti Nemcom padol prvý gól až na konci druhej tretiny, keď z dorážky presne namieril obranca Adam Goljer. V tretej tretine pridali ďalšie tri slovenské góly Andreas Straka, Michal Svrček a Michal Čapoš a za stavu 4:0 sa zdalo byť rozhodnuté.Nemci potom po oddychovom čase trafili dvakrát a znížili na 2:4, a tak v závere v snahe vyrovnať odvolali brankára. Definitívnu poistku slovenského triumfu zaistil Tobias Tomík gólom do prázdnej bránky."Do zápasu sme nevstúpili tak aktívne, ako by sme si to predstavovali. Postupne sme však robili tímové veci, bojovali sme jeden za druhého a získali sme prevahu. Naša snaha vyvrcholila na konci druhej tretiny dôležitým prvým gólom krátko pred odchodom do šatní. Pred treťou tretinou sme si povedali, že nechceme len brániť, ale chceme hrať aktívne a streliť súperovi ďalšie góly, čo sa nám aj podarilo. Väčšinu tretiny sme kontrolovali hru. Až v závere nám Nemci dokázali streliť dva rýchle góly, čo sa nám nesmie stávať. Potom sme však ubránili power-play súpera a potvrdili víťazstvo presným zásahom do prázdnej bránky. Ďakujem chlapcom za obetavý a bojovný výkon, opäť musím pochváliť aj brankára Michala Prádela," zhodnotil tréner Martin Dendis na webe hockeyslovakia.sk.Slováci odchádzajú z Edmontonu s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry. Po úvodnej tesnej prehre po predĺžení so Švédmi (3:4 pp) prišla očakávaná prehra 1:5 s domácimi Kanaďanmi, triumf nad Švajčiarmi 3:2 po predĺžení a napokon už spomenuté víťazstvo nad Nemcami (5:2)."Ďakujem všetkým členom realizačného tímu, ktorí vytvárajú pre hráčov výborné podmienky. Obsadili sme piate miesto na svete a dosiahli sme druhé najlepšie umiestnenie Slovenska na Hlinka Gretzky Cupe od roku 2003. Pre všetkých je to motivácia do ďalšej práce a počas sezóny budeme pracovať na tom, aby sme sa naďalej zlepšovali," doplnil Martin Dendis.Finále tradičného turnaja mladíkov, ktorý svojou úrovňou pripomína majstrovstvá sveta, obstarajú Kanaďania a Česi. Kanadskí hokejisti zdolali v prestížnom derby Američanov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) a Česi rovnako suverénne prevalcovali Švédov 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). Finále odohrajú v nedeľu od 2.00 h SELČ.