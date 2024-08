Španielski futbalisti sú „tie najšťastnejšie deti na svete“ po triumfe v Lige majstrov si odnášajú zlato aj z olympiády

Rýchlym gólom otvorili skóre

Španieli márne čakali na olympijské zlato

10.8.2024 (SITA.sk) - Španielsky futbal zažíva rozprávkový rok. Všetko odštartovali futbalisti Realu Madrid víťazstvom v Lige majstrov a následne španielsky národný tím ovládol majstrovstvá Európy v Nemecku. Na olympijských hrách v Paríži na tieto úspechy nadviazal olympijský výber Španielska, ktorý v piatkovom finále v Parku princov triumfoval nad mužstvom domáceho Francúzska 5:3 po predĺžení.„Sme tie najšťastnejšie deti na svete,“ povedal útočník madridského Raya Vallecana Sergio Camello po tom, čo z pozície striedajúceho hráča strelil v predĺžení rozhodujúce dva góly. Tréner Španielska Santi Denia sa nechal počuť, že jeho hráči si po „takom dlhom zápase“ zaslúžia roniť „slzy radosti".Francúzi rýchlym gólom otvorili skóre finálového stretnutia, no Španieli ešte do prestávky tromi zásahmi získali dvojgólový náskok. Po zmene strán domáci hnaní búrlivým publikom predviedli strhujúci finiš, keď vyrovnali na 3:3 a vynútili si predĺženie. V ňom bol ústrednou postavou spomenutý Camello.Španielsko, ktoré na OH v Tokiu pred tromi rokmi prehralo vo finále s Brazíliou, sa stalo prvým európskym zlatým medailistom v mužskom futbale od OH 1992 v Barcelone, kde zhodou okolností triumfovali práve domáci reprezentanti. Odvtedy Španieli márne čakali na olympijské zlato, ktorého sa nedočkali ani v čase tzv. zlatej generácie v rokoch 2008 až 2012.Toto čakanie sa skončilo až v Paríži a opäť podčiarklo silu španielskeho futbalu, ktorý zažíva výnimočný rok. A aby toho nebolo málo, do zoznamu tohtoročných úspechov možno pripočítať i triumf Španielska na ME do 19 rokov.Olympijské víťazstvo znamená osobné „double“ pre Fermína Lópeza a Álexa Baenu, ktorí boli súčasťou víťazného kádra aj na ME 2024. „Úžasné leto. Kiežby sa nikdy neskončilo. Som veľmi šťastný, že som sa so Španielskom zapísal do histórie,“ vyhlásil Baena.