Mladí Slováci prehrali v Azerbajdžane

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Azerbajdžan - Slovensko 2:1 (1:0)



Góly: 7. a 90.+3 Ekinjier - 82. Tupta. ŽK: Sejdijev, Ekinjier - Šulek, rozhodovali: Jakimovksi - Karakolev, Lika (všetci Mac.)



Azerbajdžan: Ibrahimov - Sejdijev, Tamazov (76. Gajali), Sejlighli, Manafov - Sejidov, Hajijev - Nabijev (46. Maharramli), Ibrahimli (74. Jafargulijev), Ekinjier - Oksuz



Slovensko: Vantruba - Vallo, Šulek, Bednár (70. Bernát), Sluka - Herc, Strelec, Oravec - Kolesár (56. Almási), Tupta, Tomič (90.+1 Kovaľ)



Tabuľka 2. skupiny:



1. Gruzínsko 1 1 0 0 4:0 3



2. Lichtenštajnsko 2 1 0 1 1:4 3



3. Azerbajdžan 2 1 0 1 2:2 3



4. Francúzsko 0 0 0 0 0:0 0



Švajčiarsko 0 0 0 0 0:0 0



6. Slovensko 1 0 0 1 1:2 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 6. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v piatkovom úvodnom zápase v 2. skupine kvalifikácie ME 2021 na pôde azerbajdžanských rovesníkov v Baku 1:2. Osem minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Ľubomír Tupta, ale v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov pre domácich svojím druhým gólom v súboji Baris Ekinjier.Zverenci Adriana Guľu si o štyri dni v Dunajskej Strede zmerajú sily v prípravnom stretnutí s fortunaligovým FC DAC 1904, v kvalifikácii sa najbližšie predstavia 9. októbra v Lichtenštajnsku.Domáci sa dostali do vedenia už v 7. minúte, po prízemnom centri z ľavej strany si Ekinjier nabehol medzi dvoch slovenských obrancov a prekonal aj Vantrubu. Ten istý hráč potom zahrozil prienikom do šestnástky, jeho zakončenie tentoraz hostia dokázali zablokovať.Slovákom sa nedarilo usadiť v blízkosti súperovej bránky, Herc chcel využiť moment prekvapenia po odrazenej lopte, ale jeho prihrávku nedostihol ani jeden z útočiacich hráčov. Z diaľky to vyskúšal Oravec, ktorého strela preletela tesne vedľa azerbajdžanskej bránky. Vantruba podržal hostí pri pokuse Ibrahimliho a neskôr mal aj šťastie, keď sa lopta z kopačky Oksuza odrazil od žrde a jeho nohy k bránkovej čiare, no neprešla za ňu.Slováci vyrukovali po zmene strán so zvýšenou aktivitou a vypracovali si aj príležitosti. Prvú mal Tomič, ktorý napálil loptu na bránku a spôsobil problémy v domácej šestnástke, potom si chcel Strelec vylepšiť pozíciu v pokutovom území, ale premeškal čas na zakončenie. V 55. minúte Herc vysunul Strelca, ktorý tentoraz vystrelil z prvej, no bol príliš blízko Ibrahimova a azerbajdžanský brankár zlikvidoval jeho možnosť.V záverečnej štvrťhodine riadneho hracieho času Sluka premárnil nádejnú situáciu, keď vypálil vysoko nad. V 82. minúte Ibrahimov zneškodnil šancu Herca, po následnom rohovom kope sa však k odrazenej lopte dostal Tupta a vyrovnal na 1:1. Lenže Slováci si v nadstavenom čase nedali pozor, za chrbtom sa im ocitol Ekinjier a v samostatnom úniku rozhodol o výsledku.