Veterán Thornton pokračuje v kariére so San Jose

Hráč Sharks Joe Thorton (vpravo), archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Jose 6. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Joe Thornton sa dohodol s vedením San Jose Sharks na pokračovaní spolupráce a podpísal ročnú zmluvu na sezónu 2019/2020. Pre 40-ročného centra to bude už 22. sezóna v NHL. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Thornton by v drese "žralokov" rád získal Stanleyho pohár, na ktorý doteraz nedosiahol. Aj vedenie klubu verí, že jeho schopnosti pomôžu tímu na ceste za prvenstvom.uviedol generálny manažér klubu Doug Wilson.Thorntona draftoval v roku 1997 Boston Bruins, v ktorého drese pôsobil do sezóny 2005/2006. Počas nej ho vymenili do San Jose. Hoci "žraloci" viackrát patrili k favoritom NHL, na premiérový zisk Stanleyho pohára stále čakajú. Najbližšie k nemu boli v roku 2016, vo finálovej sérii však podľahli Pittsburghu."Jumbo Joe" doteraz odohral v NHL celkovo 1745 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 444 gólov a 1167 asistencií. V historickom poradí mu patrí 14. miesto v počte odohraných zápasov, 8. v počte asistencií a 14. v kanadskom bodovaní.