Mladí Slováci prišli o ďalšie vystúpenie v zahraničí, o zrušení turnaja sa dozvedeli dve hodiny od cieľa

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov mala v decembri absolvovať dva turnaje v zahraničí a zmerať si sily s kvalitnými súpermi. Najprv však prišla na podujatie v nórskom Gjöviku a v závere mesiaca aj vo švajčiarskom Züchwile, pričom o zrušení turnaja vo Švajčiarsku sa dozvedeli Slováci už cestou do Zuchwilu, keď boli od destinácie vzdialení len približne dve hodiny."Ani sám neviem, čo sa presne stalo. Cestovali sme do Švajčiarska a asi okolo pol šiestej večer sme mali zastávku na občerstvenie. Počas nej sme sa dozvedeli, že turnaj zrušili. V tom čase sme boli asi dve hodiny od dejiska podujatia. Bol to samozrejme šok. Počuli sme síce o zrušení Spengler Cupu, no verili sme, že turnaj štyroch krajín prebehne. Všetci sme sa na ten turnaj tešili. Chlapci obetovali sviatky a napríklad chlapci z Košíc a východu museli cestovať do Piešťan v podstate krátko po štedrej večeri. Takáto informácia teda zamrzela," povedal kouč výberu Roman Sýkora podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V Zuchwile si mali mladí Slováci zmerať sily s rovesníkmi zo Švajčiarska, Česka, Fínska a Nemecka.Aj hokejisti Česka sa o zrušení turnaja dozvedeli až cestou do Švajčiarska. "Spojili sme sa s nimi a zvažovali prípadné vzájomné zápasy. Vzhľadom na narušenie programu a aktuálne sviatky však z toho zišlo,“ informoval Sýkora, ktorý na poste hlavného kouča tímu SR "18" zaskakuje za Ivana Feneša. Ten je aktuálne trénerom "dvadsiatky" na MSJ v Kanade.Sýkora verí, že majstrovstvá sveta osemnástok sa v jari 2022 uskutočnia. "Do apríla je ešte dosť času a ak by zrušili už tretí šampionát U18, tak by to bolo veľmi zlé. Našou túžbou je vrátiť Slovensko v tejto kategórii do A-kategórie a chceme to zvládnuť už v roku 2022,“ dodal. Slovenská osemnástka by najbližšie mala vo februári 2022 absolvovať turnaj Dzurilla Cup v Piešťanoch.