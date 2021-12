Z MSJ v Kanade opäť nik nezostúpi, o rok si zahrajú na ľade aj mladí Bielorusi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov sa všetci účastníci turnaja dozvedeli, že v elitnej kategórii si zahrajú aj o rok na šampionáte v Rusku. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) totiž rozhodla, že do nižšej kategórie nezostúpi ani jeden z tímov."Dôvodom je športová integrita a férová súťaž, ktorú aj na tohtoročných MS v Kanade neobyčajne ovplyvnili okolnosti spojené so šírením koronavírusu," informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Medzi elitou si o rok zahrajú aj mladí Bielorusi, ktorí si nedávno vybojovali postup nahor. MSJ o rok hostia ruské mesta Novosibirsk a Omsk. Na prelome rokov 2023 a 2024 bude juniorský šampionát hostiť švédsky Göteborg a turnaj bude mať opäť 10 účastníkov. Bez zostupujúceho družstva sa MSJ konali aj vlani, svetovú elitu hostil kanadský Edmonton.Ako informuje SZĽH, formát nasledujúceho turnaja bude predmetom diskusie v IIHF.