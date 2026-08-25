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25. augusta 2026
Mladí Slováci vo svojej krajine nevidia budúcnosť, až osem z desiatich je pripravených odísť
Výsledky prieskumu ukázali, že nespokojnosť a odliv mozgov nie je len frázou, ale realitou. Mladí ľudia podľa globálneho prieskumu strácajú vieru v lepšie zajtrajšky vo svojej krajine. Výsledky ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Výsledky prieskumu ukázali, že nespokojnosť a odliv mozgov nie je len frázou, ale realitou.
Mladí ľudia podľa globálneho prieskumu strácajú vieru v lepšie zajtrajšky vo svojej krajine. Výsledky ukázali, že až osem z desiatich mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov priznáva, že by uvažovali o emigrácii a hľadali lepšie príležitosti. Najmenej optimistickí ak ide o budúcnosť vo vlastnej krajine sú Európania.
Slovensko sa drží približne na úrovni svetového priemeru. Celosvetový prieskum Worldviews Survey za Slovensko realizovala agentúra Go4insight na vzorke tisíc respondentov. Výsledky ukázali, že nespokojnosť a odliv mozgov nie je len frázou, ale realitou.
„Mladí ľudia prirodzene očakávajú, že sa budú mať lepšie ako generácia pred nimi. Na Slovensku je však realita pesimistickejšia: 45 percent mladých Slovákov má dnes pocit, že má väčšie príležitosti, než mali ich rodičia. Takmer 30 percent má pocit, že možností majú dokonca menej a necelá pätina vníma príležitosti ako rovnaké,“ priblížila agentúra výsledky prieskumu.
Naopak, 60 percent starších ľudí vo veku 65 a viac rokov si myslí, že ich generácia mala väčšie príležitosti ako ich rodičia. Prieskum ukázal, že s pocitom lepších príležitostí žijú najmä vzdelaní ľudia. Pri vysokoškolsky vzdelaných ľudí sú to dve tretiny. Globálne sú najoptimistickejší vo Vietname, Grécku a v Thajsku, kde mladí hovoria o veľkom skoku vpred.
Ako prieskum ďalej ukázal, vlastné bývanie sa pre mladých Slovákov javí ako nesplniteľný sen. Agentúra priblížila, že otázka osamostatnenia sa a bývania je jedným z hlavných dôvodov frustrácie. „Iba necelých 30 percent mladých na Slovensku verí, že si raz bude môcť dovoliť vlastné bývanie. Takmer 40 percent sa na túto otázku pozerá skepticky a neverí tomu,“ spresnila agentúra s tým, že ďalších takmer 30 percent sa nevedelo vyjadriť.
Vlastnú nehnuteľnosť má len šesť percent z opýtaných. Ak ide o tému vlastného bývania, tu Európa podľa globálnych dát zaostáva oproti ostatným kontinentom. Slovensko je na tom navyše horšie ako samotný európsky priemer. Najväčšími optimistami sú v tejto otázke mladí ľudia v Grécku (82 %) a vo Švédsku (70 %). Naopak, najviac pesimistickí boli v prieskume mladí z Írska, Chorvátska a Srbska, kde úroveň viery vo vlastné bývanie nedosiahla ani 20 percent.
Na Slovensku sa podľa prieskumu na svoju budúcnosť optimisticky pozerá len 18 percent mladých ľudí. Tri štvrtiny deklarovali opačný a pesimistický pocit. Slovensko tak podľa agentúry Go4insight uzatvára celosvetový rebríček spoločne so Srbskom a Paraguajom.
„Pre porovnanie, vo Švédsku vidí budúcnosť vo svojej krajine ružovo až osem z desiatich mladých ľudí. Na čele globálneho rebríčka sú Vietnam, Čile a Pobrežie Slonoviny, kde lepšiu budúcnosť doma očakávajú takmer všetci,“ priblížila agentúra.
Výsledky ukázali aj veľmi nelichotivú štatistiku. Až osem z desiatich mladých Slovákov je totiž pripravených odísť zo svojej krajiny. Možnosť legálneho presťahovania sa za lepšími príležitosťami nevylučuje 60 percent z nich a viac ako pätina z nich je ochotná emigrovať akýmkoľvek spôsobom.
Odchod zo Slovenska si nedokáže predstaviť len sedem percent mladých Slovákov. Managing Partner z prieskumnej agentúry Go4insight Július Filo, podotkol, že mladí ľudia z Japonska, Číny či Vietnamu nemajú v pláne svoju krajinu opustiť. V Dánsku možnosť odchodu pripustila tretina opýtaných. Slovenská mládež tak podľa neho sedí na pomyselných zbalených kufroch a je veľmi otvorená presťahovaniu sa do inej krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Mladí Slováci vo svojej krajine nevidia budúcnosť, až osem z desiatich je pripravených odísť © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladí ľudia podľa globálneho prieskumu strácajú vieru v lepšie zajtrajšky vo svojej krajine. Výsledky ukázali, že až osem z desiatich mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov priznáva, že by uvažovali o emigrácii a hľadali lepšie príležitosti. Najmenej optimistickí ak ide o budúcnosť vo vlastnej krajine sú Európania.
Odliv mozgov nie je len frázou
Slovensko sa drží približne na úrovni svetového priemeru. Celosvetový prieskum Worldviews Survey za Slovensko realizovala agentúra Go4insight na vzorke tisíc respondentov. Výsledky ukázali, že nespokojnosť a odliv mozgov nie je len frázou, ale realitou.
„Mladí ľudia prirodzene očakávajú, že sa budú mať lepšie ako generácia pred nimi. Na Slovensku je však realita pesimistickejšia: 45 percent mladých Slovákov má dnes pocit, že má väčšie príležitosti, než mali ich rodičia. Takmer 30 percent má pocit, že možností majú dokonca menej a necelá pätina vníma príležitosti ako rovnaké,“ priblížila agentúra výsledky prieskumu.
Naopak, 60 percent starších ľudí vo veku 65 a viac rokov si myslí, že ich generácia mala väčšie príležitosti ako ich rodičia. Prieskum ukázal, že s pocitom lepších príležitostí žijú najmä vzdelaní ľudia. Pri vysokoškolsky vzdelaných ľudí sú to dve tretiny. Globálne sú najoptimistickejší vo Vietname, Grécku a v Thajsku, kde mladí hovoria o veľkom skoku vpred.
Vlastné bývanie je nesplniteľným snom
Ako prieskum ďalej ukázal, vlastné bývanie sa pre mladých Slovákov javí ako nesplniteľný sen. Agentúra priblížila, že otázka osamostatnenia sa a bývania je jedným z hlavných dôvodov frustrácie. „Iba necelých 30 percent mladých na Slovensku verí, že si raz bude môcť dovoliť vlastné bývanie. Takmer 40 percent sa na túto otázku pozerá skepticky a neverí tomu,“ spresnila agentúra s tým, že ďalších takmer 30 percent sa nevedelo vyjadriť.
Vlastnú nehnuteľnosť má len šesť percent z opýtaných. Ak ide o tému vlastného bývania, tu Európa podľa globálnych dát zaostáva oproti ostatným kontinentom. Slovensko je na tom navyše horšie ako samotný európsky priemer. Najväčšími optimistami sú v tejto otázke mladí ľudia v Grécku (82 %) a vo Švédsku (70 %). Naopak, najviac pesimistickí boli v prieskume mladí z Írska, Chorvátska a Srbska, kde úroveň viery vo vlastné bývanie nedosiahla ani 20 percent.
Na Slovensku sa podľa prieskumu na svoju budúcnosť optimisticky pozerá len 18 percent mladých ľudí. Tri štvrtiny deklarovali opačný a pesimistický pocit. Slovensko tak podľa agentúry Go4insight uzatvára celosvetový rebríček spoločne so Srbskom a Paraguajom.
„Pre porovnanie, vo Švédsku vidí budúcnosť vo svojej krajine ružovo až osem z desiatich mladých ľudí. Na čele globálneho rebríčka sú Vietnam, Čile a Pobrežie Slonoviny, kde lepšiu budúcnosť doma očakávajú takmer všetci,“ priblížila agentúra.
Mladí sú otvorení odchodu z krajiny
Výsledky ukázali aj veľmi nelichotivú štatistiku. Až osem z desiatich mladých Slovákov je totiž pripravených odísť zo svojej krajiny. Možnosť legálneho presťahovania sa za lepšími príležitosťami nevylučuje 60 percent z nich a viac ako pätina z nich je ochotná emigrovať akýmkoľvek spôsobom.
Odchod zo Slovenska si nedokáže predstaviť len sedem percent mladých Slovákov. Managing Partner z prieskumnej agentúry Go4insight Július Filo, podotkol, že mladí ľudia z Japonska, Číny či Vietnamu nemajú v pláne svoju krajinu opustiť. V Dánsku možnosť odchodu pripustila tretina opýtaných. Slovenská mládež tak podľa neho sedí na pomyselných zbalených kufroch a je veľmi otvorená presťahovaniu sa do inej krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Mladí Slováci vo svojej krajine nevidia budúcnosť, až osem z desiatich je pripravených odísť © SITA Všetky práva vyhradené.
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