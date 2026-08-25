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25. augusta 2026

Michelkovi sa nepáči súčasný spôsob fungovania Rady FPU. Poslanci nemajú žiaden vplyv na to, kto v nej je – VIDEO


Tagy: Ministerka kultúry SR Rada Fondu na podporu umenia

Michelko bol medzi predkladateľmi pozmeňujúceho návrhu koaličných poslancov, ktorý v roku 2024 priniesol zmenu dovtedajšieho znenia zákona o FPU. Poslancovi Romanovi ...



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snimka obrazovky 2025 05 18 104129 676x467 25.8.2026 (SITA.sk) - Michelko bol medzi predkladateľmi pozmeňujúceho návrhu koaličných poslancov, ktorý v roku 2024 priniesol zmenu dovtedajšieho znenia zákona o FPU.


Poslancovi Romanovi Michelkovi sa nepáči akým spôsobom v súčasnosti funguje Rada Fondu na podporu umenia (FPU). Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, nepáči sa to ani mnohým ľuďom z kultúry.

Neomylnosť komisií nemá byť zachovaná


Michelko bol medzi predkladateľmi pozmeňujúceho návrhu koaličných poslancov, ktorý v roku 2024 priniesol zmenu dovtedajšieho znenia zákona o FPU. V rozhovore kritizoval predošlé fungovanie Fondu pred zmenou legislatívy, podľa jeho slov v tom čase neustále panovala nespokojnosť značnej časti žiadateľov.

Ja teraz čakám na jednu analýzu, kde ak sa potvrdí tá analýza, tak je to úplne katastrofálne, ako to fungovalo, pretože 20 percent žiadateľov malo 80 percent dotácií. A to je taká neskutočná pokrivenosť, že ak toto sa naozaj potvrdí, tak znamená, že niečo bolo veľmi choré v týchto modeloch,” uviedol. Dodal, že si nemyslí, že by mala ostať zachovaná neomylnosť komisií.




V komisiách, ktorých bolo 30 alebo 40, bolo možno 200 ľudí a výsledky komisií boli rôzne. Jeden rok to bolo ako tak prijateľné, niektoré roky to bolo také, že človek nedokázal pochopiť,” povedal, zdôrazňujúc, že nehovorí za všetky komisie. Dodal ale, že ako žiadateľ fungoval s FPU a pozastavoval sa nad rozhodnutiami. Tvrdí, že neraz boli podporené nekvalitné projekty a veľmi kvalitné projekty podporu nedostali.

Neexistovala žiadna korekcia, neexistovala žiadna schopnosť odvolania ani podobné,” vraví. Je toho názoru, že tam boli problémy, podľa neho došlo k tomu, že namiesto stoviek ľudí v komisiách v poslednom bode rozhoduje 13-členná rada.

Poslanci musia mať aj nástroje


Áno, rozhodnutie rady sú problematické. Áno, 30 percent korekcií je veľa. A áno, my poslanci, ktorí akože nesieme za to zodpovednosť, nemáme žiaden vplyv na to, kto je v rade,” vraví predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Skonštatoval, že je to veľký problém a budú rozmýšľať, ako to vyriešiť. Podotkol, že ak majú nejakú zodpovednosť, musia mať aj nejaké nástroje.

V pláne je poslanecký návrh, podľa Michelkových slov ale zatiaľ nie je dotiahnuté presné znenie. Naznačil, že novela zákona by mohla platiť od začiatku budúceho roka. V rozhovore tiež poznamenal, že nevedeli predvídať situáciu s fungovaním Rady FPU, keďže nevedeli, aké bude jej personálne obsadenie.

Ja som hovoril, že tam budú nespochybniteľné profesné autority. Nie všetci ľudia v Rade fondu sú takíto. Nie vždy to vychádza tak, ako som si to predstavoval. A nemal som takmer žiaden vplyv,” povedal.

Členov vymenúva ministerka kultúry


Poukázal tiež, že členov do Rady vymenúva ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá je nominantkou Slovenskej národnej strany (Z 13-člennej Rady FPU ôsmich členov rady vymenúva a odvoláva podľa zákona minister kultúry, pričom jedného z nich menuje na návrh predstaviteľov samospráv.

Piatich členov Rady vymenúva a odvoláva šéf rezortu kultúry na návrh profesijných združení pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na MK SR, alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu tak, aby boli zastúpené oblasti hudobnej tvorby, divadla, literatúry, vizuálneho umenia a nehmotného kultúrneho dedičstva - pozn. SITA).

Zodpovednosť podľa neho ale nesú členovia Rady FPU, ktorí napríklad neprotirečia. „Nefunguje to tak, ako sme si mysleli. Sú tam obrovské problémy. Je to v našich rukách. Teraz ja verím, že my si to hlboko uvedomíme a pripravíme také riešenie, že tie najzásadnejšie výhrady, čo sú voči fondu, tak jednoducho nebudú,” skonštatoval.

Očakáva, že koaliční poslanci by mali súhlasiť, ak sa posilnia kompetencie parlamentu smerom k Rade FPU. Odmietol, že by malo po prípadnej zmene ísť o politické nominácie, zdôraznil, že by to mali byť odborné autority z brandže.

>>> Celý rozhovor s Romanom Michelkom





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Zdroj: SITA.sk - Michelkovi sa nepáči súčasný spôsob fungovania Rady FPU. Poslanci nemajú žiaden vplyv na to, kto v nej je – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ministerka kultúry SR Rada Fondu na podporu umenia
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