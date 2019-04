Mladí Slováci zdolali Maďarsko a sú blízko postupu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kvalifikácia ME 2019 do 17 rokov - II. fáza:



A-skupina:



Maďarsko - Slovensko 1:3 (-23, -19, 20, -17)



Zápas trval 100 minút, rozhodovali: Parvanovová (Bul.) a Sudzjev (Biel.), 50 divákov.



SR 17: P. Kudra 8, Turčáni 10, Hanúsek 14, Murgaš 11, Petruf 8, Kán 7, libero Pati-Nagy (S. O'Reilly 2, Volčko, Bielka). Tréner: E. Gábor.



Tabuľka A-skupiny:



1. Slovensko 2 2 0 6:1 6



2. Rusko 1 1 0 3:0 3



3. Maďarsko 2 0 2 1:6 0



4. Holandsko 1 0 1 0:3 0







Ďalší program turnaja:



piatok 26. apríla o 17.30: Rusko - Holandsko



sobota 27. apríla: 15.00 Maďarsko - Holandsko, 17.30 SLOVENSKO - Rusko

Anapa 26. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili v piatkovom druhom zápase na turnaji II. fázy kvalifikácie o postup na júlové majstrovstvá Európy nad Maďarskom 3:1. Zverenci trénera Erika Gábora deň predtým v ruskej Anape zdolali i Holandsko 3:0 a v tabuľke sa so šiestimi bodmi vyšvihli na 1. priečku.Slovákov čaká v sobotu o 17:30 h posledný duel s domácim Ruskom, na 12-členný šampionát do Bulharska (13. - 21. júla) postúpia víťazi piatich kvalifikačných skupín a tiež najlepší tím z kvinteta z druhých priečok.Erik Gábor, tréner SR 17: